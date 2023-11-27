«Пока все спали, китайцы и американцы начали менять мир»

Дмитрий Рудько задумал бизнес по продаже премиальных китайских электрокаров в период пандемии, когда еще никто не подозревал, что европейские бренды уйдут из России и откроется окно в Китай.

Главное качество предпринимателей — уметь заглядывать за горизонт, видеть тренды, предугадывать траектории развития. Важно не только обладать особыми внутренними качествами, но и иметь большой профессиональный опыт.

Генеральный директор Electrocars Rus Дмитрий Рудько сделал ставку на премиальные электромобили из Китая еще тогда, когда европейские бренды уверенно чувствовали себя на российском рынке, а покупатели даже не смотрели в сторону Поднебесной. Но Дмитрий был уверен: именно за китайским автопромом будущее, поскольку главные технологические разработки последних лет происходили именно там. А потом настал 2022 г., европейские и американские автомобильные бренды ушли с российского рынка, в страну хлынул поток китайских машин.

В интервью DK.RU Дмитрий рассказывает, почему сделал ставку на электрокары и какое будущее у российского и мирового авторынков.

Разворот на Китай

Сегодня Electrocars Rus — это премиальные электромобили и люксовые гибриды из Китая. Однако история компании начиналась с грузовой техники.

Почему решили так резко поменять направление деятельности?

— С 2005 г. мы являемся автодилерами грузовых автомобилей ряда марок, в бизнесе давно, и внимательно следим за тем, куда двигается автомобильный рынок.

В 2015 г. мы обратили внимание на трансформацию, которая происходит в крупнейших европейских концернах. Согласно законам Евросоюза, переходу на электромобильность должны быть подвергнуты не только легковые автомобили, но и грузовая техника. Тогда практически все холдинги начали вкладывать огромные деньги в научно-исследовательские работы по электромобилям.

Один из брендов, с которым мы работаем, MAN, входит в структуру Volkswagen, и в тот момент они уже инвестировали огромные деньги в разработку электромобилей. Параллельно в исследования вкладывалась Toyota. То есть мы поняли, что это не игрушки, а начало глобального перехода.

Кроме того, в 2020г. я купил Теслу и мне нужно было привезти ее из другого региона. А это был самый разгар пандемии: некоторые регионы вообще были закрыты для поездок. Плюс нужно было выстроить маршрут так, чтобы не было проблем с зарядкой, но все прошло хорошо. Я получил опыт эксплуатации электромобиля и понял, что за ними будущее. У меня всегда были довольно резвые автомобили, но электромобили — это совершенно другой уровень эмоций и впечатлений. Так возник интерес к электромобилям, я начал изучать рынок и понял, что это направление бизнеса нужно развивать в России.

Мы с коллегами начали смотреть, какие марки и какие страны продвинулись в производстве электромобилей. Я изучил американцев, где был Илон Макс с Теслой, европейцев, которые, как оказалось, вообще от всех отстают, и понял, что все компетенции — на Востоке.

Также мы понимали, что электромобили будут развиваться в тех странах, где есть доступ к литий-ионным аккумуляторам, которых постоянно не хватает. 80% всех литий-ионных батарей производится в Китае, значит, мы делаем вывод, что именно китайские электромобили будут самыми конкурентоспособными на рынке. Поэтому выбор рынка Китая стал очевидным.

На тот момент авторынок чувствовал себя прекрасно, все европейские бренды присутствовали в России, и поводов разворачивать бизнес в сторону электромобилей не было. Штучно появлялись на улицах Теслы, они впечатляли, но речи о массовом переходе на электромобили не шло.

— А мы четко видели этот тренд. Когда глубоко погружен в бизнес, то видишь тренды с опережением. Мы понимали, что начался тектонический сдвиг.

Китайская компания BYD — Build Your Dreams начала создавать электромобили одновременно с Илоном Маском. Пока все спали, китайцы и американцы начали менять мир. За счет сильного маркетинга Тесла вырвалась вперед, но, поскольку я был погружен в изучение процессов и рынков, то видел, что потенциал у BYD выше.

Мы не видели продаж китайских электроавтомобилей на внешний рынок, и, соответственно, ничего о них не слышали, потому что их выкупали сами китайцы.

Если вспомнить, тогда в Китае было сильное загрязнение воздуха. Еще до пандемии они ходили в масках, потому что дышать на улицах нечем — смог. Китай долго запрещал продавать автомобили на внешние рынки, потому что хотел как можно скорее перевести свою страну на зеленые технологии, чтобы очистить городскую среду.

Китай стимулирует граждан пересаживаться на «электрички». В Китае нужно покупать номера на авто: номер на машину с ДВС стоит $10 тыс., а на электроавтомобиль дают бесплатно. Плюс огромные субсидии для автопроизводителей.

Кстати, мы уже тогда видели еще один глобальный тренд — Китай скупает людей из крупнейших европейских автоконцернов и дает им свободу творчества: так лучшие конструкторы, дизайнеры оказались в Азии. Может быть, еще и поэтому качество европейских машин сегодня упало — европейцы лишились мозгового центра, лучших специалистов у них выкупили.

В 2019 г. начиналась пандемия, продажи буксовали, никто не знал, что будет дальше, а вы открыли новое направление бизнеса, да еще с Китаем, который наглухо был закрыт на карантин.

— Надо мыслить глобально. Я вообще не паникер. В нашем мире ничто не вечно, и пандемия — тоже. Мы не думали о пандемии, мы думали о том, что будет после нее.

Но в период пандемии мы еще не инвестировали в новое направление бизнеса, у нас шел подготовительный этап. Наводили контакты с китайскими коллегами, в тот момент они как раз были не заняты, ибо пандемия. То есть время для переговоров выдалось удачное.

Все переговорные процессы велись в формате видеоконференций. Только представьте, в какое другое время можно было вести переговоры с крупными китайскими автоконцернами по видеосвязи, не планируя за несколько месяцев поездку в Шанхай?

А в 2021 г. мы уже начали действовать, инвестировать, закупили первые 30 автомобилей Skywell. И, конечно, сосредоточились на поставках оборудования для зарядной инфраструктуры.

В январе 2022 г. мы открыли первый автосалон в Челябинске, и начались первые продажи. Тогда даже реклама не работала, потому что люди не понимали, что такое электромобиль, а тем более — китайский. Все приходили через сарафанное радио. В ноябре 2022 г. мы открыли второй салон уже в Екатеринбурге.

Легко было найти первых покупателей?

— Как только мы выделили автомобили для тест-драйва, люди сказали «вау», и сразу начались продажи. Первые покупатели, а их всегда помнишь, были владельцами очень консервативных марок Lexus и Range Rover.

Вообще говоря, мы сильно просчитались с первой партией электромобилей. Это был 2022 г., начало СВО, а мы привезли автомобили массового бренда. Надо было сразу делать ставку на премиум, ведь в любой кризис в первую очередь проседает именно массовый сегмент. Потом мы исправились.

Тогда ведь европейские премиальные бренды уже подорожали до 10-20 млн руб. На этом фоне 7 млн руб. за китайский электромобиль уже не казались такими уж большими деньгами. Притом что впечатления от использования электромобиля, напомню, колоссальные.

Проблем с обслуживанием электромобилей нет?

— В плане эксплуатации это идеальная техника. Обслуживание электромобиля сильно отличается от обслуживания ДВС. Электромобиль — это, по сути, девайс, главное его обслуживание заключается в обновлении ПО и устранении ошибок мультимедиа. Здесь не нужно менять масло, нет «грязных» сервисных работ.

За два года, пока мы активно продаем электроавтомобили, мы толком еще даже сервис не построили, потому что ни у кого ничего не ломалось, я имею в виду механические поломки. Ведь в электромобилях нет трансмиссии, которая требует постоянного внимания и планового обслуживания, тут и ломаться особо нечему.

Как выглядит обслуживание электромобиля в нашем сервисе: заезжает машина, открывается капот, подключается ноутбук, проводится диагностика, загрузка ПО — все.

Мы напрямую общаемся с производителем, и если выходит новое ПО, в котором устраняется ошибка, они нам сразу его высылают. Вообще китайские автопроизводители оперативно отвечают на все наши вопросы.

Есть ощущение, что вам крупно повезло, что вы сделали ставку, которая сыграла.

— Доля везения есть, это правда. Но я человек из автобизнеса, я видел, к чему все идет. Видел, как меняется качество техники у европейских брендов, что происходит внутри этих концернов. Повезло, что мы обратили внимание на Китай раньше всех.

И, конечно, нам повезло в том, что европейские бренды быстро ушли с российского рынка в 2022 г., это ускорило переход. Рано или поздно мы все равно начали бы разворот от них, потому что их время ушло, они стагнируют, они сильно отстали от мировых трендов.

Переход на новую энергию

Electrocars является официальным дистрибьютором всемирно известного производителя зарядных станций StarCharge. Эта компания известна тем, что поставляет электрозаправочные станции для таких брендов, как Volkswagen, Porsche, Volvo, Genesis, Jaguar, LandRover.

Кроме развития собственной зарядной инфраструктуры, Electrocars выполняет функции дистрибьютора зарядных станций StarCharge в России — продает их как частным, так и корпоративным клиентам.

Параллельно со стартом продаж электромобилей вы сосредоточились на развитии зарядной инфраструктуры?

— Да. Отсутствие зарядных станций было стоп-фактором для покупателей. Тут вообще вопрос философский, что первое: курица или яйцо, то есть электромобиль или зарядка для него.

Мы изучили производителей зарядных станций в Китае, стали сотрудничать со Star Charge, у которой есть собственное производство. Одновременно купили устройства других производителей, чтобы провести тесты, привезли все это в Россию и все-таки остановились на Star Charge.

Мы устанавливаем зарядные станции в Свердловской и Челябинской областях, в Пермском крае и Башкортостане. За последний год поставили более 80 станций зарядки, в том числе на ключевых горнолыжных комплексах и местах отдыха на Урале: «Солнечная долина» в Миассе, Парк-отель Elovoe.

Все ставим за свой счет, потому что понимаем, что идет переход на новую энергию и надо успевать занимать рынок. Мы эксперты не только в автомобилях, но и в зарядной инфраструктуре.

Как, на ваш взгляд, будет развиваться авторынок в глобальном плане?

— Автомобили с ДВС никуда не денутся, но глобально рынок все-таки идет в сторону электромобилей. Все глобальные тенденции придут в Россию, санкции рано или поздно закончатся, причем так же быстро, как когда-то быстро закончилась пандемия. Во всем мире электромобили побеждают — это тренд.

Если приземлять вопрос на Россию, то посмотрите: мы создаем собственное производство автомобилей, тот же Москвич. У России никогда не было собственной качественной трансмиссии, мы всегда брали ее у кого-то — либо у Nissan, либо у Toyota, либо у Volkswagen. Кузов изготавливать мы можем, а трансмиссию — нет, то есть своих хороших двигателей и коробок передач у нас нет. В электромобилях трансмиссия не нужна. Ставь батарею, делай кузов и все.

Кстати, Росатом как раз запускает производство литий-ионных батарей в Калининграде, так что батареями мы будем снабжены.

Ну, а с производством электромобилей будет развиваться и инфраструктура, вот это направление нам особенно интересно, мы уже обладаем компетенциями, понимаем рынок, знаем, куда нужно двигаться и с какой скоростью.

Сейчас, например, наличие зарядки для электромобилей в новых ЖК — это маркетинговый ход застройщиков, чаще всего проектируется одна зарядка на весь паркинг. Но если с умом подходить к этому вопросу, то нужно закладывать больше свободных мощностей, чтобы в любой момент можно было установить дополнительные зарядки. Есть ощущение, что вскоре могут быть введены нормы по объему зарядной инфраструктуры в новых ЖК.

А еще мы были в Шанхае на автосалоне, и в зал, где представлены китайские новые бренды электрокаров, стояла очередь. Чтобы попасть туда, нужно было отстоять не меньше часа. Китайцы не боятся экспериментировать, они позволяют своим и европейским конструкторам, дизайнерам реализовывать самые смелые и футуристические идеи.

А рядом — зал, где представлены концепты и новинки от Mercedes-Benz, BMW, Audi и других европейцев. Там вообще была пустота. Вот такое настоящее.

Если раньше китайцы стремились приобрести европейские технологии, то теперь наоборот: европейцы активно скупают китайские стартапы и компании, чтобы получить доступ к технологиям.

Из последнего: Volkswagen Group приобрела 5% китайского производителя электромобилей Xpeng, чтобы на базе его разработок построить свой электромобиль. При этом Xpeng в качестве платформы отдал Volkswagen старое поколение кроссоверов — донашивайте.

Вы сами на каком авто ездите?

— Когда ты собственник автоцентра и у тебя много автомобилей на тесте, необходимость владеть личным авто отпадает. Ты просто берешь любую машину с теста и едешь. Так что я езжу на тех машинах, которые мы продаем, и, конечно, это электромобили.

Фото предоставлены Electrocars Rus

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