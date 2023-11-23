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Уральские туроператоры просят губернатора проверить департамент по развитию туризма

Уральские туроператоры просят губернатора проверить департамент по развитию туризма
Иллюстрация: телеграм-канал Эльмиры Тукановой

Члены Уральской ассоциации туризма (УАТ) недовольны работой главы департамента Эльмиры Тукановой. Они опасаются за судьбу «Демидовского маршрута» и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что ее члены собираются направить обращение главе региона с жалобой на отсутствие коммуникации с департаментом по развитию туризма.

Уже полгода Общественный совет при департаменте не работает по причине выхода из него половины участников. Впереди нас ждут реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и решение целого ряда других вопросов, а работа не налажена. Вызывает опасение судьба «Демидовского маршрута», нам важно, чтобы он сохранялся. Также вызывает опасение инвестиционный климат области в сфере туризма, а он во многом зависит от профильного департамента, — говорит Михаил Мальцев (цитата по ЕАН).

Представители туриндустрии отмечают, что работа департамента с профессиональным сообществом становится неэффективной из-за «низкой компетенции и непрофессионализма данного руководителя». Они просят Евгения Куйвашева о содействии в решении проблемы, но при этом не требуют отставки главы ведомства Эльмиры Тукановой.

Напомним, что в сентябре в Свердловском департаменте по развитию туризма состоялась прокурорская проверка. Надзорный орган заинтересовался распределением многомиллионных грантов, выделенных на развитие туризма. В частности тем, что большую часть денег получили несколько фирм.

Ранее DK.RU сообщил, что в Свердловской области разработали три новых научно-популярных маршрута. В разработке участвовали ведущие ученые России. Новые маршруты должны познакомить туристов с миром науки и современных технологий региона.

Автор: Виктория Говорковская
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