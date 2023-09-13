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В Свердловском департаменте по развитию туризма проходит прокурорская проверка

В Свердловском департаменте по развитию туризма проходит прокурорская проверка
Иллюстрация: страница Прокуратуры Свердловской области в ВК

Надзорный орган заинтересовался распределением многомиллионных грантов, выделенных на развитие туризма. В частности тем, что большую часть денег получили фирмы, близкие группе Baden Family.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В этом году Свердловская область получила 366 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры. Итоги конкурса по отбору получателей грантов были подведены в конце мая, но победители начали получать деньги лишь во второй половине июля.

Внимание прокуратуры привлекла эта задержка, а также то, что большую часть денег получили фирмы, близкие группе Baden Family Евгения Кононова: «Синтезактив», «УК «Баден групп», «Город мечты», «Уктусские бани».

Органом запрошены документы, представленные участниками отбора, близкими группе Baden Family. Кроме того, прокуратура потребовала от представителей департамента дать пояснения об исполнении госпрограммы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области до 2027 года» и причинах низкого освоения средств. На эти цели были выделены гранты на общую сумму в 366 млн рублей, — пишет «Правда УрФО».

При этом в мае было распределено 300 млн руб., на оставшиеся 66 млн руб. был объявлен новый отбор участников.

Ранее DK.RU сообщил о значительном увеличении туристического потока в Свердловскую область. В 2022 г. Урал посетило 3 млн 100 тыс. туристов. По данным Росстата на конец августа 2023 г. этот показатель уже достиг отметки 3 млн человек. Такие данные озвучила Эльмира Туканова, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Кто бы мог подумать 10 лет назад о том, что развитие туризма будет таким активным именно здесь, на Урале, именно здесь будет 3 млн 100 тыс. туристов только в 2022 г. Сейчас мы уже констатируем 3 млн на конец августа 2023 г. Оперативные данные по этому поводу нам может выдавать Росстат. Но мы и так видим на самом деле, как увеличивается турпоток. Он растет не только за счет мероприятий, которые проводятся, это еще и постоянно формирующийся турпоток на север области, — отметила она.

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«Я просто понимал, чувствовал и был уверен, что термы «выстрелят», вот и все» — интервью с Евгением Кононовым, учредителем сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family.

Автор: Виктория Говорковская
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