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«Открытие Холдинг» требует взыскать с Вагита Алекперова и Леонида Федуна 9,8 млрд руб.

На фото: Леонид Федун и Вагит Алекперов
На фото: Леонид Федун и Вагит Алекперов . Иллюстрация: РИА Новости

Леонид Федун и Вагит Алекперов были бенефициарами «Открытие Холдинг» до 2017 г. Незадолго до передачи банка «Открытие» под контроль ЦБ холдинг совершил несколько сделок, которые вызывают вопросы.

#НОВОСТИ

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит взыскать почти 9,8 млрд руб. с бывших совладельцев компании — основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, а также с еще четырех структур, пишет «Коммерсант».

В числе компаний, с которых предлагается взыскать убытки, — зарегистрированная на Кипре Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест» (по данным СПАРК, Алекперов и Федун — его бывшие совладельцы), АО «Частные активы» («Резерв Инвест» числится среди совладельцев компании). Подробности требований пока неизвестны. 

«Открытие Холдинг» до 2017 г. являлся акционером банка «Открытие». В 2017 г. основной актив компании банк «Открытие», а также санируемый им банк «Траст» перешли под контроль ЦБ. В феврале 2020 г. «Открытие Холдинг» подал заявление о банкротстве. Такое же заявление подал кредитор холдинга, банк непрофильных активов «Траст». Долги «Открытие Холдинга» оценивались в 450 млрд руб.

Бенефициарами холдинга являлись один из основателей банка «Открытие» — Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.

«Открытие Холдинг» активно оспаривает сделки, проведенные его бывшими акционерами. Как сообщали СМИ, незадолго до появления финансовых проблем «Открытие Холдинг» купил у ЛУКОЙЛа акции алмазодобытчика AGD за $1,45 млрд. В 2020 г. ФАС потребовала развернуть сделку, поскольку цена была завышена вдвое. В итоге в 2022 г. стороны пришли к мировому соглашению, детали которого не раскрываются. Также в марте холдинг подал два иска к компаниям группы ИСТ Александра Несиса.  

Кроме того, конкурсный управляющий просит привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц «Открытие Холдинга». 

Напомним, что сделка по продаже банка «Открытие» состоялась конце 2022 г. ВТБ приобрел банк за 340 млрд руб. Как рассказывал DK.RU, сделка по приобретению банка прошла с максимальным для российского рынка мультипликатором, он был продан почти за капитал. Сдача лицензии банка «Открытие» и его добровольная ликвидация запланированы на 2025 г.      

Автор: Екатерина Тарханова
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