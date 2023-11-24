Рост в 10 раз. Китай стал одним из крупнейших поставщиков виски в Россию

В Китае существует около 20 винокурен разной степени готовности, там строят производства глобальные компании. Однако участники рынка считают, что заменить ушедшие европейские марки они не в состоянии.

По итогам 2023 г. Китай войдет в десятку крупнейших поставщиков виски и топ-20 экспортеров крепкого спиртного в Россию, пишет «Коммерсант». По данным издания, за январь-октябрь ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлось на виски. Этот объем поставок позволяет расположится Китаю на шестом месте среди стран-экспортеров виски в РФ. По этому показателю Китай уже обогнал Японию, которая поставила в Россию за 10 месяцев 2023 г. менее 400 тыс. л. виски.

По словам собеседника издания, основной объем импорта китайского виски приходится на бренды Galeway Label и Royal Glenvart, которые продают по 899,99 руб. и 999,99 руб. за бутылку 0,7 л соответственно в сети «Красное и Белое».

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар рассказывает, что они привозят в Россию китайское вино Changyu, а также заключили контракт на поставку первой партии виски, которая должна прибыть в первом квартале 2024 г. Всю продукцию из Китая Ladoga везет морем в порт Санкт-Петербурга:

За последнее десятилетие Китай сделал поворот от выдержанных коньяков и бренди в сторону виски, и сегодня в стране существует около 20 винокурен разной степени готовности, строят производства глобальные компании, часть производителей начинают экспорт.

Помимо Китая, заметный рост импорта виски отмечается из Индии. Как рассказывал DK.RU, в феврале этого года Алкогольной сибирской группе (АСГ) удалось договориться об эксклюзивной дистрибуции виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve от индийской компании Allied Blenders & Distillers. Данные бренды входят в ТОП-5 самых популярных индийских крепких алкогольных напитков во всем мире. По данным участников рынка, в январе-октябре ввоз виски из Индии вырос в восемь раз, до более 742 тыс. л.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что ситуация с виски на российском рынке ситуация остается сложной, сильно ощущается нехватка продукции, несмотря на то, что некоторые бренды включены в товары, которые можно привозить по параллельному импорту.

Добавим, что в этом году из тройки крупнейших импортеров крепкого спиртного выбыли ушедшая из РФ Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и дистрибутор Maxxium Russia, который ранее принадлежал Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan). Diageo и Maxxium Russia в 2022 г. сократили ввоз крепкого спиртного в РФ на 80% и 76%, до 2,47 млн л и 2,6 млн л соответственно. С позиции лидера выбыла и Pernod Ricard Rouss (Ararat, Chivas Regal, Jameson, Absolut), занимавшая в прошлые периоды первое место по объему импорта.