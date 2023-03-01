На российском рынке появятся новые индийские бренды виски

Индия продает до 60% мирового объема виски, однако ни один из брендов ранее не был представлен на российском рынке. The Officer’s Choice и Sterling Reserve станут альтернативой ушедшим брендам.

Алкогольной сибирской группе (АСГ) удалось договориться об эксклюзивной дистрибуции виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve от индийской компании Allied Blenders & Distillers. Во всем мире данные бренды входят в ТОП-5 самых популярных индийских крепких алкогольных напитков. До этого на территории РФ бренды компании не были представлены. Поставки начали осуществляться в конце февраля, соглашение будет действовать до осени 2025 г.

Стоимость виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов составит 1–1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. Цена Sterling Reserve из шотландских дистиллятов составит от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за бутылку. Компания отмечает, что на Индию приходится 60% мирового объема виски. В публикации говорится, что стороны не согласовали конкретный объем продаж.

Категория виски пострадала больше всего среди алкогольных напитков после введения антироссийских санкций. Российские производители крепкого алкоголя пытаются найти альтернативу популярным брендам виски и джина. В начале года стало известно о запуске крупного производства рома из выдержанных дистиллятов, которые поставляются из Доминиканской Республики. Речь шла о Тульском винокуренном заводе 1911.

В 2022 г. производство алкоголя в России выросло на 2,24%, достигнув 1,01 млрд дал, рассказывал DK.RU. Доля крепкого алкоголя, вина и слабоалкогольных напитков составила порядка 20% или 199,5 млн, более 80% или примерно 811,8 млн дал пришлось на пиво, сидр, пуаре и медовуху. При этом 75% объема рынка крепкого алкоголя занимает водка, выпуск которой вырос на 4%, до 84 млн дал. Вместе с тем резко выросло производство настоек, джина и рома — на 42%, до 13,9 млн.