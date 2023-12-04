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Гайд «Короче» подскажет командированным, что стоит посмотреть в Екатеринбурге

Гайд «Короче» подскажет командированным, что стоит посмотреть в Екатеринбурге
Иллюстрация: unsplash.com

В путеводителе «Короче» — лаконичном гайде в приложении и на сайте «Авиасейлс» — появилась тематическая подборка полезных локаций Екатеринбурга, созданная для деловых путешественников.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Задача подборки — помочь путешественникам, которые едут в столицу Урала по работе, быстро узнать город «с рабочей стороны» и получить живую информацию.

Подборку дополнил своими любимыми местами, а по некоторым из них добавил советы и подсказки Андрей Завадских, СЕО банка для предпринимателей и предприятий «Точка», который был основан в Екатеринбурге.

Исторически Урал считается краем промышленников: здесь ещё в XVIII в. строились первые заводы-гиганты, многие из которых принадлежали частным предпринимателям. Дух предпринимательства сохранился в Екатеринбурге и по сей день. В городе с каждым годом появляется всё больше и больше локальных брендов с уникальными предложениями, которые со временем выходят на федеральный рынок. Екатеринбург, что логично, — популярное направление для бизнес-туризма. В городе всё для этого есть: хорошие отели, коворкинги для работы и развитая барно-ресторанная культура, что тоже важно для неформальные встреч с партнёрами. Мы и сами в «Точке» часто принимаем бизнес-партнёров из других городов, поэтому наша подборка составлена, в том числе, исходя из их предпочтений и мест, которые зацепили деловых путешественников, — пояснил Андрей Завадских. 

По данным «Авиасейлс для бизнеса», сервиса по организации командировок, за последний год спрос на деловые поездки в уральский город вырос на 170%, а количество бронирований — на 150%. Чаще всего в Екатеринбург летают бизнес-путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Новокузнецка.

Гайд «Короче» подскажет командированным, что стоит посмотреть в Екатеринбурге 1Мы знаем, как непросто бывает в командировке: рабочих задач столько, что нет времени думать о бытовых вопросах  Чтобы сэкономить время деловых путешественников, мы собрали на карте полезные точки в командировке: подходящие для бизнес-встреч рестораны, коворкинги, экспресс-химчистки и другие места-помощники при рабочей поездке в незнакомый город, — Иван Бойцов, руководитель «Авиасейлс для бизнеса». 

Бесплатные «деловые» подборки «Короче», помимо Екатеринбурга, доступны также в Санкт-Петербурге и Москве.

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