Бизнес-путешественники пересаживаются с самолетов на поезда

За восемь месяцев 2023 г. число командировок в российских компаниях уже превысило показатели прошлого года на 16%, при этом на дороге и проживании сейчас стараются экономить.

В 2023 г. оборот рынка бизнес-поездок в России достигнет 810 млрд руб., что на 388 млрд руб. больше, чем в 2022 г. По оценке Союза агентств делового туризма (САД), причина такого роста — в повышении деловой активности и оживлении деловых мероприятий. В результате доля деловых путешественников в сравнении с обычными туристами увеличилась в разы.

По оценке Дмитрия Горина, председателя правления Союза агентств делового туризма (САД), в прошлом году оборот заметно просел — до 422,5 млрд руб. — из-за сокращения числа рейсов, ухода авиакомпаний и запретов полетов. В 2023 г., по прогнозу САД, оборот рынка достигнет 810 млрд руб.

Главный тренд 2023 г. в сфере деловых мероприятий — растущая активность, которая тоже стимулирует рынок бизнес-тревел-услуг, говорят эксперты. «Сезонность пропала, все лето было наполнено не только корпоративными, но и деловыми мероприятиями, а осенью их стало еще больше: несколько похожих событий нередко проходят в один день», — говорит Татьяна Конакова, операционный директор MICE Excellence forum.

При этом командировки стремительно дорожают, и компании ищут способы сэкономить. Больше топ-менеджеров и первых лиц летают экономклассом и лоукостерами: в последнее время доходы компаний снижаются, отмечает Павел Васин, исполнительный директор бизнес-тревел-компании «Дэн Эппи». Доля билетов бизнес-класса сократилась более чем в три раза по сравнению с 2019-м: на зарубежных перелетах — с 24% до 8%, на перелетах по России — с 10% до 3% в 2023 г. Все чаще командировочные выбирают отели без категории (доля выросла с 8% до 12%).

Пересадка на эконом связана и с изменившейся географией поездок: теперь в командировку чаще ездят по России — перелеты стали короче, говорит управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова. Компании сокращают список категорий сотрудников, которым положено летать бизнес-классом: «Такую привилегию оставляют для длинных перелетов и для руководителей уровня вице-президентов». Авиабилеты по России для бизнес-поездок обойдутся на 24% дороже, чем в 2019 г., их стоимость выросла до 15 021 руб. Отели тоже подорожали — на 11% в сравнении с тем же годом.

Бизнес-поездок в страны ближнего зарубежья тоже стало на 20% больше в сравнении с прошлым годом, самые популярные маршруты: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. По приросту командировок лидером в первом полугодии стала Москва: количество поездок в российскую столицу выросло на 44% год к году. Доля иностранных командировок достигла 16% — это больше, чем в прошлом году (13%), но все еще ниже, чем в 2019 г. (21%). Топ-3 направлений в 2023 г.: Китай, Турция и Сербия, тогда как четыре года назад самыми популярными были Франция, Германия и Казахстан, — поясняет Юлия Липатова:

Если Турция и Сербия стали пересадочными хабами, то Китай (Пекин, Гонконг, Шанхай) в этом году лидирует как конечная точка командировок. У многих компаний налажены хорошие отношения с китайцами, сейчас они активно расширяют команды, пересматривают рынки сбыта и логистические цепочки. Именно в 2023 году Китай открылся для всех категорий путешественников, возобновив выдачу виз с 15 марта.

Количество возвратов уже забронированных командировок сократилось на 15%, что свидетельствует об «адаптации бизнеса к внешним факторам риска», говорится в отчете САД.

Ранее DK.RU рассказывал, что из-за роста валют путешествия за границу вновь становятся роскошью. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян говорил, что минимальный бюджет на поездку за рубеж во второй половине 2023 г. составляет 160 тыс. руб. В августе российские туроператоры предупредили, что поднимут цены на зимние туры в октябре и ноябре до 30% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». Подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба.