«Вырос спрос на рисковые продукты». Зачем средний бизнес идет в банки

В начале 2023 г. представители банковского сектора говорили: средний бизнес станет драйвером корпоративного кредитования. Так и вышло: за первые полгода субъекты МСП взяли у банков более 11 трлн руб.

Аналитики отмечали: в общей сложности объем кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) вырастет на 25%. Прогнозы совпадают с реальным положением вещей. Так, к примеру, по данным Росбанка, в 2023 г. объем кредитования среднего бизнеса на Урале приблизился к 50 млрд руб. с 32 млрд руб. в 2022 г.

Подробнее о том, на какие цели берут средства компании, какие тенденции наблюдаются в сфере кредитования среднего бизнеса и про современные технологии, применяемые в банковской сфере, DK.RU рассказала Ирина Татар, директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Уральском регионе.

Ирина, как сегодня складывается ситуация в сегменте кредитования среднего бизнеса, какие тенденции намечаются?

— Российские компании демонстрируют высокую адаптивность к меняющемуся рынку и реалиям. Это позволяет говорить о стойкости и выносливости представителей среднего бизнеса. Они продолжают развиваться, в том числе за счет заемных средств. Если в 2022 г. Росбанк профинансировал корпоративных клиентов среднего бизнеса на Урале в объеме 32 млрд руб., то за десять месяцев текущего года мы уже приблизились к цифре в 60 млрд руб., к концу года прогнозируемый объем кредитования представителей среднего бизнеса составляет 75 млрд руб. На текущий момент клиентами Росбанка в Уральском регионе являются порядка 900 представителей корпоративного сектора.

Дело в том, что наш банк был исторически хорошо представлен в регионе. Кроме того, росту числа корпоративных клиентов поспособствовала внутренняя стратегия банка, направленная на рост в различных продуктовых направлениях и, конечно, объявленные государством льготные программы кредитования.

Повышенный интерес к банковским продуктам демонстрируют традиционные для уральского региона отрасли: металлургия, машиностроение, торговля. Как правило, это те компании, которые успели быстро поменять поставщиков, перестроить логистику. Также мы видим рост в компаниях, которые смогли заместить покинувших российский рынок иностранных подрядчиков, например, таких много в нефтегазовом секторе и бизнесе, который ориентирован на внутренний спрос и производство оборудования.

На какие нужды берут средства представители корпоративного сектора?

— Самая популярная цель кредитования — пополнение оборотных средств. Такая ситуация сложилась из-за снижения темпов товарного кредитования между российскими и зарубежными партнерами — бизнес вынужден идти за заемным капиталом. Это способствует росту спроса на рисковые продукты. Чуть меньший процент предпринимателей обращаются к нам за помощью в реализации долгосрочных инвестиционных целей: модернизация производства, покупка оборудования или недвижимости.

Какие еще продукты сегодня популярны у сегмента среднего бизнеса?

— Большой популярностью в последнее время пользуются скоринговые продукты по финансированию среднего бизнеса. На текущий момент в качестве скоринговых продуктов Росбанка доступны овердрафт до 50 млн руб. и возобновляемая кредитная линия до 100 млн руб. Для оформления данных продуктов требуется сокращенный пакет документов, который можно предоставить через электронные каналы связи, что значительно ускоряет процесс обработки информации. Клиентам нужны скорость принятия решений в банке и получение денежных средств в максимально короткий срок.

Восстановился спрос на гарантийные инструменты. Компании активно интересуются банковскими гарантиями, среди которых гарантия возврата авансового платежа, гарантия надлежащего исполнения обязательств по контракту. Плюс очень удобный инструмент для экспортера — гарантия в пользу налоговых органов. Один из трендов — лизинг, за счет обновленного канала поставок оборудования, техники и автомобилей из Китая.

В связи с тем, что ключевая ставка выросла, актуальным стал такой продукт, как хеджирование процентной ставки. Раньше им пользовался преимущественно крупный бизнес, а сейчас и компании из других сегментов оценили этот полезный инструмент. В части расчетных продуктов можно выделить возобновление работы платежных карт, платежных стикеров, мобильных способов расчета.

А как часто клиенты интересуются СБП?

— Все больше клиентов из сегмента торговли интересуются платежами по QR-кодам. Количество платежей, осуществляемых при помощи СБП, растет. Для клиентов в сегменте среднего бизнеса, как правило, актуальны динамические QR-коды. Сервис позволяет подключить торговые точки к СБП, выбрав подходящее решение для онлайн- или офлайн-магазинов. Клиентам, работающим в сегменте B2C, мы можем предложить как традиционную оплату через POS-терминал, используя карту, выпущенную банком, так и оплату смартфоном — через СБП. Оплата возможна как при помощи камеры смартфона, так и через NFC-стикер.

Хорошо, что вы заговорили о новых технологиях в банковской сфере. Как они используются в корпоративном бизнесе?

— Мы используем искусственный интеллект как в продуктовом, так и в процессном направлениях. Например, он сильно упрощает работу банка в принятии скоринговых решений и комплаенс-оценке бизнеса. На основе аналитики, собранной ИИ, мы понимаем, какой продукт лучше предложить тому или иному клиенту. Кроме того, цифровые решения помогают освободить клиентских менеджеров от решения разного рода технических задач. В работе с корпоративными клиентами мы позиционируем себя как банк с человеческим лицом, поэтому ИИ не заменяет нам всех функций, но выступает в роли верного помощника.

А что вы можете сказать о сделках в цифровых рублях?

— С 15 августа 2023 г. ЦБ запустил пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях в 11 городах. В нем участвуют 13 банков. Росбанк входит в первую пилотную группу по внедрению ЦР. Мы уже протестировали более 20 сценариев. Клиенты, принимающие участие в пилоте, высоко оценивают удобство доступа к платформе цифрового рубля через дистанционное банковское обслуживание Росбанка, а также высокую скорость выполнения операций и понятный интерфейс. Этот опыт положительно влияет на восприятие возможностей цифрового рубля и открывает новые горизонты для расчетов и переводов.

Среди преимуществ в первую очередь можно выделить возможность использования смарт-контрактов в сделках с клиентами и партнерами. Смарт-контракты позволяют автоматизировать и обезопасить исполнение сделок, оптимизировать процессы и снизить потребность в посредниках. Введение цифровых рублей также откроет возможности для целевого и субсидированного кредитования в рамках государственных программ. В отличие от традиционной валюты, цифровые рубли могут быть запрограммированы, что обеспечивает больший контроль и надзор за использованием средств со стороны Центробанка.

Какие задачи ставит перед собой Росбанк в плане дальнейшей работы с корпоративными клиентами?

— Если мы говорим о среднем бизнесе, то нельзя игнорировать тот факт, что это бизнес растущий, продвинутый и очень требовательный. И если раньше корпоративные клиенты из среднего сегмента ставили во главу угла возможность комплексного банковского сотрудничества, то сейчас — моментальное решение точечной задачи. Поэтому средний бизнес имеет в партнерах четыре-пять различных банков, специализирующихся на тех или иных продуктах. Диверсификация стала обыденностью и новой нормальностью. Мы со своей стороны будем стараться предлагать клиентам максимальное количество услуг, в которых мы сильны, и останемся банком, закрывающем максимальное количество потребностей бизнеса.

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