Иван Косьмин: «Чтобы компания развивалась, сотрудников надо раззадоривать»

Для РЕСО-Гарантия агентский канал продаж и коммуникаций с клиентами является приоритетным. Что позволяет ее развивать в ситуации, когда в большинстве секторов экономики фиксируется дефицит кадров?

Вице-президент страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге Иван Косьмин рассказал о принципах компании, благодаря которым она чувствует себя уверенно в новой кадровой реальности.

Коснулась ли РЕСО-Гарантии проблема дефицита кадров?

— У нас есть бэк-офис и агентская сеть. Сотрудники первого — бухгалтеры, операторы, «айтишники», специалисты отдела урегулирования убытков и прочие — обеспечивают функционирование филиала. В бэк-офисе пока нет дефицита кадров. Члены этой команды работают в компании много лет, их устраивают занимаемые позиции, финансовая мотивация, стабильность и, полагаю, сам факт принадлежности к брэнду РЕСО-Гарантия.

Что касается агентской сети, она большая, разветвленная, тем не менее мы всегда заинтересованы в притоке новых людей. С одной стороны, его обеспечивают те, кто только хочет попробовать себя в страховании. С другой, к нам обращаются опытные агенты, сотрудничающие с коллегами по рынку. Сейчас бурное расширение агентской сети сдерживает не столько нехватка кадров на рынке, сколько некие внутренние ограничения: с коллективом из десяти человек удобнее работать, чем с более многочисленным.

Но мы открыты для желающих попробовать свои силы в страховании, и у нас есть инструменты, позволяющие их обучить и превратить в квалифицированных персональных страховых консультантов.

Сколько времени требуется для изучения азов профессии?

— Обучение в «Школе РЕСО» длится две недели. Этого времени достаточно для знакомства с компанией, основными продуктами, техникой продаж и информационной системой, созданной в помощь агентам. Мы учим новичков искать клиентов в разных местах, совершать холодные звонки и прочее. Ведь в сфере страхования нельзя рассчитывать, что ты сядешь за стол и сразу начнешь выписывать полисы. В основе хорошего результата лежит триада: агент умеет находить клиентов, знает страховые продукты и умеет о них рассказать.

Есть ли система поддержки новичков?

— Их опекают и направляют менеджеры. Они заинтересованы в успехе тех, кого курируют: сопровождение агентов в сочетании с личными продажами обеспечивают менеджерам неплохую мотивацию и возможность двигаться вперед в рамках компании. Над менеджерами стоят директора внутренних продающих подразделений и директора агентств.

В этой структуре каждый может выступить «играющим тренером» и поделиться опытом, поскольку в ней нет «профессиональных администраторов»: все умеют продавать страховые продукты и делают это. Директор агентства не обязан выписывать полисы, но это ему не запрещается. Я сам при встречах с партнерами, клиентами и знакомыми всегда упоминаю, чем могу быть полезен.

Какой может быть карьерная траектория в РЕСО-Гарантии?

— От рядового агента до менеджера и далее — до руководителя агентства. Приведу пример: студентка пришла на подработку во фронт-офис компании и выписывала полисы ОСАГО на входящем потоке. Сейчас она директор продающего подразделения со сборами в 250–300 млн руб. в год. Некоторые сотрудники начинали с позиции секретарей, а впоследствии возглавили отделы, стали специалистами в определенных видах страхования.

В РЕСО-Гарантии карьерная траектория зависит от самого человека: его трудолюбия, компетентности и желания двигаться вперед. То же самое — с финансовой траекторией: порой агенты зарабатывают больше, чем их директора.

Какие инструменты помогают сотрудникам и агентам профессионально развиваться?

— У нас регулярно проходят тренинги, цель которых — дать углубленные знания по продуктам, технике продаж, выстраиванию коммуникаций. Нам важно, чтобы в рамках компании люди развивались, поэтому повышение квалификации носит обязательный характер.

Мы ежегодно проводим РЕСОМЕГАФЕСТ, где РЕСОвцы со всей России обмениваются опытом и успехами. Фестивальное движение объединяет и дает мощный импульс к развитию. На этой площадке собираются не только агенты, но и топ-менеджеры, и акционеры компании. Они открыты к общению, готовы к диалогу. Такое отношение к сотрудникам и такая атмосфера заряжают и мотивируют людей работать в компании.

А как поддерживать в сотрудниках драйв в течение года?

— Чтобы они не почивали на лаврах, не законсервировались в своей самодостаточности, их надо раззадоривать. Поэтому в «РЕСО-Гарантия» регулярно проходят различные конкурсы страхового мастерства. Я убежден, что без духа соревновательности не развивается ни сам человек, ни компания.

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