Три поставщика питьевой воды в Екатеринбурге объединились в одну компанию

Службы доставки воды «Златогорка», «Уральская» и «Ключевая» станут единым целым. После слияния им будет принадлежать порядка 7% рынка, лидером остается «Новокурьинская».

Служба доставки воды «Златогорка» объединилась с компаниями, поставляющими воду под марками «Уральская» и «Ключевая». Об этом сообщается на сайте предприятия, параметры сделки при этом не раскрываются.

Руководство «Златогорки» пока никак не комментировало новость, при этом рядовые сотрудники компании, пишет «РБК Екатеринбург», говорят, что уже работают вместе с «Уральской». Част участников рынка считает, что «Уральская» поглотила «Златогорку».

Напомним, ранее в одну компанию объединились ООО «Новый ресурс» («Уральская») и ООО «Ключевая» («Ключевая»). Компаниями владеют Мария Ромашова (50% акций), Владислав Гребнев, Владимир Кузнецов, Ирина Тараборина.

Всего в Екатеринбурге на сегодня работает около 15 местных компаний по доставке воды. Наибольшая доля рынка, согласно данным «Информэс» принадлежит воде «Новокурьинская». Объединенные «Уральская», «Ключевая» и «Златогорка» займут порядка 7% рынка.

Рынок Екатеринбурга очень конкурентен, и в основном, здесь работают маленькие компании или ИП. Зачастую решение о запуске бизнеса по доставке воды принимается без должного внимания к экономике вопроса в надежде на большие заработки. Впоследствии такие игроки либо уходят с рынка, либо вынуждены объединяться с другими, чтобы не умереть. Тренд на укрупнение есть и это нормально, если в будущем останутся три-четыре крупных игрока, которые займут более 90% рынка, — поделился с РБК Екатеринбург своим мнением о сделке совладелец «Новокурьинской» Ринат Саетгараев.

Напомним, ранее стало известно, что на продажу в регионе выставят акции птицефабрики «Рефтинская». Как писал DK.RU, власти Свердловской области с 2019 г. пытались приватизировать птицефабрику, в прошлом году 49% акций были проданы — управлением занялась «Уральская агропромышленная группа» курганского бизнесмена Андрея Петрова. 51% акций остались в собственности Свердловской области.

Очевидно, процесс приватизации будет продолжаться. В повестку заседания Законодательного собрания Свердловской области, которое состоится во вторник, 24 октября 2023 г., внесен вопрос об одобрении продажи еще 25% акций Свердловской области частному инвестору — их планируют реализовать за 851 млн руб. Сделку уже одобрил комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. Теперь необходимо, чтобы также проголосовала большая часть депутатов ЗССО.