Часть акций птицефабрики «Рефтинская» хотят выставить на продажу

Речь идет примерно о половине акций, находящихся в собственности Свердловской области. Завтра продажу должны согласовать депутаты Законодательного собрания региона.

Власти Свердловской области с 2019 г. пытались приватизировать птицефабрику «Рефтинская». В прошлом году 49% акций были проданы — управлением занялась «Уральская агропромышленная группа» курганского бизнесмена Андрея Петрова. 51% акций остались в собственности Свердловской области.

Очевидно, процесс приватизации будет продолжаться. В повестку завтрашнего заседания Законодательного собрания Свердловской области внесен вопрос об одобрении продажи еще 25% акций Свердловской области частному инвестору — их планируют реализовать за 851 млн руб. Сделку уже одобрил комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. Теперь необходимо, чтобы также проголосовала большая часть депутатов ЗССО.

Ранее DK.RU писал, что прошлый год Птицефабрика «Рефтинская» впервые с 2018 г. закончила год с чистой прибылью. По словам управляющего директора «Уральской агропромышленной группы» Ирины Макаровой, по итогам 2022 г. прибыль птицефабрики составила порядка 50 млн руб. В 2023 г. на модернизацию птицефабрики «Рефтинская» будет выделено около 500 млн руб.

Так, согласно данным отчета о финансовых результатах птицефабрики «Рефтинская», валовая прибыль предприятия в 2022 г. составила 596,3 млн руб., коммерческие, управленческие и прочие расходы сократились на 80,7 млн руб.

Читайте также на DK.RU о продаже акций другого предприятия Свердловской области — «Ирбитского молочного завода». 49% акций, которые принадлежали правительству, выкупила компания «СмартПроект» из Москвы, входящая в структуру «Синары». Стоимость сделки — 1,175 млрд руб., новому акционеру перешли 136,2 тыс. именных бездокументарных обыкновенных акций.