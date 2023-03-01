Плюс 50 млн руб.: «Рефтинская» впервые за 5 лет закрыла год без убытков

Руководство птицефабрики отмечает, что в 2022 г. предприятие сократило просроченную кредиторскую задолженность на 300 млн руб. В 2023 г. на его модернизацию будет выделено 500 млн руб.

АО «Птицефабрика «Рефтинская» впервые с 2018 г. закончила год с чистой прибылью. По словам управляющего директора «Уральской агропромышленной группы» Ирины Макаровой, по итогам 2022 г. прибыль птицефабрики составила порядка 50 млн руб. В 2023 г. на модернизацию птицефабрики «Рефтинская» будет выделено около 500 млн руб.

«Птицефабрика «Рефтинская» долгое время была убыточным предприятием, аккумулирующим внушительные задолженности. Год кропотливой работы над системой управления и себестоимостью продукции, корректировка коммерческих и управленческих расходов, поддержка инвестора принесли свои первые результаты — птицефабрика вышла «в плюс», — сообщила Ирина Макарова.

Так, согласно данным отчета о финансовых результатах птицефабрики «Рефтинская», валовая прибыль предприятия в 2022 г. составила 596,3 млн руб., коммерческие, управленческие и прочие расходы сократились на 80,7 млн руб.

Еще один важный для нас показатель — сокращение задолженностей птицефабрики. В 2022 г. «Рефтинская» самостоятельно сократила уровень своей просроченной кредиторской задолженности на 300 млн руб.», — рассказала управляющий директор УАГа Ирина Макарова.

«Задача УАГа год от года увеличивать на птицефабрике “Рефтинская” валовое производство, то есть количество продукции (в тысячах тонн). Однако если раньше на птицефабрике увеличения этого показателя добивались путем увеличения плотности посадки птиц, то мы приняли решение отказаться от этой порочной практики», — говорит Ирина Макарова.

Дело в том, что многолетняя плотная посадка птицы негативно сказалась на ее самочувствии — птице было тесно и некомфортно, из-за чего она становилась меньше и слабее. А это неминуемо приводило к повышению себестоимости продукции, ведь маленькая и ослабшая птица потребляет столько же корма и воды, сколько и здоровая, крупная птица.

Увеличения общего веса мяса здесь теперь достигается за счет увеличения веса каждой птицы с помощью комфортных условий жизни — просторных птичников и качественного витаминизированного корма.

«В 2023 году на модернизацию птицефабрики «Рефтинская» будет выделено около 500 млн руб. Мы планируем провести техническое перевооружение уже функционирующих птичников, а также ввести в эксплуатацию новую площадку для бройлеров: она будет состоять из 7 птичников, 3 из которых мы уже открыли в январе. Кроме того, мы планируем обновить насосную станцию и электрохозяйство», — сообщила управляющий директор УАГа.

Напомним, что в ноябре 2022 г. арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Птицефабрики «Рефтинской» и обязал «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) провести внеочередное собрание акционеров с тем, чтобы назначить нового генерального директора.

11 января 2023 г. Свердловский комбинат хлебопродуктов заявил о намерении обанкротить птицефабрику, чтобы получить оплату за ранее проданную продукцию. Соответствующее сообщение было опубликовано на «Федресурсе». Между предприятиями уже несколько месяцев идут судебные разбирательства по задолженности птицефабрики перед комбинатом.

18 января птицефабрика провела внеочередное собрание акционеров СКХП, на котором по итогам голосования было принято решение о смене руководства комбината, гендиректором СХКП назначен Константин Сизиков.

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