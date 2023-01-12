На птицефабрику «Рефтинскую» решил надавить поставщик

Свердловский комбинат хлебопродуктов намерен обанкротить птицефабрику, чтобы получить оплату за ранее проданную продукцию. Ранее «Рефтинская» приобрела 51% акций СКХП.

Свердловский комбинат хлебопродуктов, который поставляет комбикорм птицефабрике «Рефтинской», намерен подать иск о ее банкротстве. Соответствующее сообщение было опубликовано на «Федресурсе».

Как пишет «Интерфакс», представители птицефабрики считают, что законных оснований для подачи иска о банкротстве у СКХП нет. Однако, между предприятиями уже несколько месяцев идут судебные разбирательства по задолженности птицефабрики перед комбинатом.

Между нами и нашим дочерним предприятием были разногласия по поводу суммы задолженности, эти разногласия мы и решаем в суде. После того, как суд примет решение, мы в соответствие с законом исполним его, — пояснили в пресс-службе «Рефтинской».

Примечательно, что птицефабрика «Рефтинская» владеет 51% акций своего поставщика, которые ранее принадлежали Свердловской области. На этот шаг она пошла в апреле прошлого года, чтобы добиться снижения цен на свою продукцию. По требованию нового акционера СКХП дважды рассматривал вопрос прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, но решение по этому вопросу не было принято. В проведении внеочередного заседания акционеров совет директоров СКХП птицефабрике отказал.

В ноябре Арбитражный суд Свердловской области подтвердил, что сделка купли-продажи акций СКХП была проведена с соблюдением всех требований законодательства и обязал СКХП провести внеочередное собрание акционеров, чтобы назначить нового директора.

По данным ЕГРЮЛ гендиректором комбината пока является Олег Душкин. Ему принадлежит 11,39% акций, заместителю генерального директора по производству Виталию Дудину — 18,71%.

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