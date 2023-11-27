Держателям премиальных розничных и бизнес-карт Уралсиба станет доступен Mir Pass

Mir Pass – это сервис доступа в бизнес-залы от платёжной системы «Мир», созданный на основе международного оператора бизнес-залов ·ON·PASS и который будет предоставляться вместо программы DragonPass.

C 4 декабря 2023 г. держателям розничных пакетов услуг «Premium Light», «Premium», «Private», «Прайвет», а также держателям премиальных бизнес-карт Mir Supreme Business доступ в бизнес-залы будет предоставляться в рамках сервиса Mir Pass.

С сервисом Mir Pass владельцы основных карт Mir Supreme, бизнес-карт Mir Supreme Business, и их гости смогут посещать бизнес-залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах на территории РФ и за границей.

Подробнее об условиях использования Mir Pass, количестве бесплатных проходов и других возможностях сервиса можно узнать:

по картам клиентов – физических лиц

по бизнес-картам , для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Участие в программе DragonPass для клиентов банка прекратится с 6 декабря 2023 г.

Для регистрации в сервисе Mir Pass Банк Уралсиб направит смс с идентификатором и кодом для активации сервиса. Действующие клиенты банка получат смс 04.12.2023, новые клиенты будут получать смс при активации карты Mir Supreme или Mir Supreme Business.

После получения смс от банка потребуется пройти простую процедуру регистрации в личном кабинете на сайте https://mirpass.privetmir.ru или в приложении «Привет!)». После регистрации необходимо зайти в раздел Mir Pass и активировать полученный от банка идентификатор (Mir Pass ID).

Для прохода в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов по программе Mir Pass Держателю Mir Supreme или Mir Supreme Business необходимо предъявить QR-код из мобильного приложения Mir Pass, документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон/билет.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.