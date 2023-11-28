Госпошлина за выдачу загранпаспорта увеличится на 20% с 2024 г.

Стоимость оформления биометрического загранпаспорта вырастет как для взрослых, так и для детей до 14 лет. Новые тарифы будут применяться с 1 июля 2024 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта. С 1 июля 2024 г. она вырастет на 20% с 5 тыс. руб. до 6 тыс. руб. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет вырастет с 2,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Также изменения затронули стоимость госпошлины на выдачу вида на жительство, в 2024 г. она вырастет до 6 тыс. руб.; до 960 руб. поднимется стоимость получения разрешения на въезд иностранного гражданина; до 1920 руб. — разрешение на временное проживание.

Стоимость за выдачу разрешений на привлечение к работе иностранцев вырастет до 12 тыс. руб., разрешение на работу иностранным гражданам будет стоить 4,2 тыс. руб.

Напомним, что выдача биометрических загранпаспортов была приостановлена 2 февраля 2023 г., рассказывал DK.RU. «Госуслуги» остановили прием заявлений на получение заграничных паспортов нового образца. В «Гознаке» сообщили, что проблемы с выпуском и изготовлением документов возникли из-за недостатка необходимых микросхем. 11 апреля 2023 г. гендиректор завода «Микрон» (ключевой российский поставщик чипов) Гульнара Хасьянова сообщила, что предприятие нашло замену использующихся иностранных материалов.