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Россиянам снова разрешат получать биометрические загранпаспорта

Россиянам снова разрешат получать биометрические загранпаспорта
Иллюстрация: РИА Новости

Выдача таких паспортов была приостановлена еще 2 февраля 2023 г. из-за недостатка необходимых микросхем. Сейчас предприятие «Гознак» нашло замену использующимся иностранным материалам.

#НОВОСТИ

С 1 июня каждый россиянин вновь сможет получить биометрический загранпаспорт нового поколения, сообщает Коммерсантъ. Биометрические загранпаспорта (или загранпаспорта нового поколения) содержат внутри микрочип, на который записана персональная информация о владельце документа. Система упрощает идентификацию личности, сообщили в МВД:

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача таких паспортов была приостановлена 2 февраля 2023 г., рассказывал DK.RU.  «Госуслуги» остановили прием заявлений на получение заграничных паспортов нового образца. В «Гознаке» сообщили, что проблемы с выпуском и изготовлением документов возникли из-за недостатка необходимых микросхем. 11 апреля 2023 г. гендиректор завода «Микрон» (ключевой российский поставщик чипов) Гульнара Хасьянова сообщила, что предприятие нашло замену использующихся иностранных материалов. 

На этой неделе Госдума одобрила поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», согласно которым сотрудники МВД и ФСБ смогут изымать паспорта у военнообязанных, в том числе прямо при пересечении границы. Согласно поправкам, призывники, в отношении которых призывная комиссия уже вынесла решение о призыве на военную службу, должны будут сдать свои загранпаспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ.

Автор: Андрей Широков
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