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Госдума приняла поправки в закон о выезде и въезде в Россию. Кого и как они затронут

Госдума приняла поправки в закон о выезде и въезде в Россию. Кого и как они затронут
Автор фото: Alexander Nrjwolf. Иллюстрация: Unsplash.com

Ограничения на выезд предлагается ввести для военнообязанных, а также для чиновников с высоким уровнем допуска к государственной тайне. ФСБ сможет изымать их паспорта прямо на границе.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Госдума одобрила поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», согласно которым сотрудники МВД и ФСБ смогут изымать паспорта у военнообязанных, в том числе прямо при пересечении границы. Согласно поправкам, призывники, в отношении которых призывная комиссия уже вынесла решение о призыве на военную службу, должны будут сдать свои загранпаспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ.

Изъятие у призывников паспорта в прошлой редакции закона не было предусмотрено. Там есть формулировка «передача на хранение до истечения срока временного ограничения». Тем не менее эта норма не работала. Изъятие в действующей редакции закона, которая пока есть, предусмотрено, но по иным основаниям, которые не касаются призыва на военную службу. Изъятие не касается граждан, которые призваны на военную службу, — цитирует РБК председателя Военной коллегии адвокатов Москвы Владимира Тригнина.

Пограничники также получат право изымать загранпаспорта прямо на границе, если сочтут, что документы содержат недостоверные сведения, непригодные для использования, оформлены на основе поддельных документов или на поддельном бланке. Такие паспорта ФСБ будет признавать недействительными.

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Правительство также должно установить, как именно нужно принимать решения о признании паспортов недействительными, по каким критериям и как их изымать.

Кроме того, госслужащие с высоким уровнем допуска к гостайне должны будут сдавать все свои паспорта для выезда за границу на хранение работодателю, уточняет автор телеграм-канала Faridaily Фарида Рустамова. Сдать документы они будут обязаны в течение пяти дней после получения информации о том, что они невыездные. Если такой человек все же не сдаст документы и попытается пересечь с ними границу, их признают недействительными и изымут на месте.

Дипломатический или служебный паспорт признается недействительным по таким же основаниям, что и обычный. Но также если госслужащий возвратился из командировки и не вернул его в течение пяти рабочих дней без уважительной причины. ФСБ сможет изымать невозвращенные чиновниками паспорта на границе.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Автор: Андрей Пермяков
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