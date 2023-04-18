Как закон об электронных повестках повлияет на бизнес и экономику России — Евгений Коган

Когда к рыночным рискам добавляются законодательные запреты, говорить о развитии предпринимательских инициатив все сложнее, — отмечает финансист. Кроме того, нет ответов на важные для бизнеса вопросы.

11 апреля Государственная Дума РФ приняла поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для уклоняющихся от армии. В стране создадут электронный реестр военнообязанных, а повестки начнут отправлять через «Госуслуги». С момента размещения в личном кабинете электронная повестка будет считаться полученной.

В отношении «уклонистов» предусмотрен ряд «обеспечительных» мер. Если гражданин не явится в течение двух недель в военный комиссариат, в отношении него будут введены ограничения на:

выезд за рубеж;

вождение ТС;

заключение сделок с недвижимостью;

регистрацию ИП;

оформление кредитов.

12 апреля поправки были одобрены Советом Федерации. 14 апреля закон подписал президент Владимир Путин.

Президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал, как нововведения отразятся на бизнесе и экономике страны:

— На этой неделе был принят закон об электронных повестках. В пятницу его подписал президент, а это значит, что через семь дней после публикации закон вступит в силу. Многие интересуются его правовыми аспектами. Но мне хочется посмотреть на эту ситуацию с точки зрения экономики. Как повлияет?

Краткие выводы:

Потенциальная численность военнообязанных в РФ порядка 20–30 млн человек.

В случае подпадания под ограничительные меры от МО РФ это затруднит рост бизнеса в стране, снизит ипотечное кредитование, замедлит сделки с недвижимостью, снизит доход банков, ведь кредиты брать тоже будет нельзя.

Совокупно это может сильно ограничить дальнейший экономический рост страны и достаточно больно ударить по покупательной способности населения. Вишенка на торте — вполне возможно увеличение дефицита рабочей силы. Сами догадайтесь, почему.

Теперь по порядку:

Прекрасно понимаем, что большое количество людей, которые получат повестку и не явятся в военкомат, будут потенциально ограничены в правах. И тут возникает море вопросов, на которые в законе пока нет ответов. Как нет еще и юридической практики на этот счет. В частности:

1. Ограничение прав на распоряжение своим имуществом

В законе сказано, что в случае неявки в военкомат невозможно будет продать или перерегистрировать автомобиль и недвижимость. Кроме того, управлять транспортным средством тоже будет, очевидно, нельзя.

А что делать с ИП? Зарегистрироваться нельзя, но сможет ли человек совершать сделки от лица бизнеса или необходимо будет передоверять права?

Это же, кстати, касается и более крупного бизнеса. В законе об этом прямо не сказано, но что будет на практике? Если человек, который подпадет под эти ограничения, к примеру, занимает некий ответственный пост в той или иной компании. Сможет ли он подписывать документы и вообще, как руководство компании будет реагировать на ситуацию? И как по закону обязано будет реагировать?

2. Кредиты

Если брать кредиты будет невозможно, в первую очередь, без сомнения, замедлится ипотечное кредитование. Что явно снизит спрос на недвижимость в стране.

А что делать с кредитами для бизнеса, если вдруг владельцу пришла повестка?

И как выплачивать текущие кредиты?

И тут уже, кстати, посыл к банкам. Что им делать в таких ситуациях? Банкротить должников, которые по данной причине не смогут возвращать долги?

А не приведет ли подобная ситуация к масштабному переделу собственности?

3. Кратный рост неопределенности

Любой бизнес в своем развитии нуждается в планировании и, следовательно, некой хотя бы относительно понятной картинке на среднесрочную перспективу.

Если невозможно понять перспективы, что обычно делает «разумный бизнес»? Значительно уменьшает активность и сокращает штат. Ну и в целом режет все возможные затраты.

Кто на всем этом заработает? Ответ очевиден — нотариусы. У них будет гигантский объем работы и по доверенностям, да и по передаче прав на жену, тещу, любовницу, друзей и близких. Вот уж у кого работы и хлеба прибавится гарантированно!

Заодно как вам проверка на крепость семейных или дружеских уз?

Итоги:

Все мы знаем, что сердце любой экономики — это малый бизнес. А когда к рыночным рискам добавляются еще законодательные запреты, то говорить о развитии предпринимательских инициатив в стране становится все сложнее и сложнее.

Пока что предсказать точные экономические последствия достаточно трудно. Больше определенности, вероятно, появится, когда Минцифры создаст реестр повесток. По их заявлению, база заработает не раньше осеннего призыва.

Но очевидно только одно: для экономики это явно не самое радостное событие. Особенно в такое непростое время, как сейчас. Ну а доля малого бизнеса в структуре экономики будет, по всей видимости, еще и еще сокращаться.

Текст подготовлен на основе поста Евгения Когана в телеграм-канале @bitkogan.

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