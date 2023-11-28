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В Екатеринбурге появится интерьерный ТЦ, сегмент — «средний плюс»

В Екатеринбурге появится интерьерный ТЦ, сегмент — «средний плюс»
Иллюстрация: Ъ-Урал

Интерьер-маркет будет создан на базе ТЦ «Сила воли», который переделают из спортивного в мебельный. Сообщается, что он полностью изменит свое направление.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге торговый центр «Сила воли» (Sila Voli) переделают из спортивного ТЦ в интерьерный, об этом сообщает «Ъ-Урал».

ТЦ полностью изменит свое направление к марту 2024 г. и будет переименован в интерьер-маркет «Уют-холл». Реконцепцией займется команда интерьерного центра Architector.

Конечно же, концепция будет отличаться от Architector, это будет средний, средний плюс сегмент. Будет три этажа интерьерных салонов. Также будут такие места притяжения, как кофейня, коворкинги и в перспективе планируются офисы под дизайн-студии,— рассказала управляющая ТЦ Дарина Догузова (также управляет центром Architector).

На время работ торговый центр закрывать не будут. Из представленных торговых точек и секций в новой концепции сохранятся лишь скалодром и школа танцев на третьем этаже.

Напомним, DK.RU проводил небольшое исследование, где после ухода IKEA в Екатеринбурге можно достать недорогую дизайнерскую мебель. С уходом шведского производителя образовалась пустота: многие не знают, где теперь искать аналогичные товары. Очевидно, что они есть, но рассредоточены по маркетплейсам, интернет-магазинам, соцсетям. Так что для обывателей основная проблема заключается в том, что замену ИКЕА найти достаточно сложно.

Мы пообщались с представителями отрасли. В материале — список поставщиков и продавцов недорогой и достойной, по их мнению, дизайнерской мебели, а также мысли на тему — могут ли уральские производители замахнуться на бизнес-проект, подобный ИКЕА.

Читайте также на DK.RU: «Потребность в покое, стерильности удовлетворена. Нас ждет проявление чувств в интерьерах».

Автор: Татьяна Юстус
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