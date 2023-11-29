Высокогорский ГОК консервирует шахту «Магнезитовую», где 80 лет добывали железную руду

Решение принято «в связи с истощением вскрытых запасов и нерентабельностью производства из-за низкой производительности шахты», — пояснили в НПРО «Урал», которое владеет ВГОКом.

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК, Нижний Тагил) начал консервацию одной из трех железорудных шахт. Об этом сообщается на сайте группы компаний ООО «Научно-производственное региональное объединение «Урал» (НПРО).

Шахта «Магнетитовая» завершает свой славный трудовой путь, а вместе с тем подходит к концу и отработка Высокогорского месторождения, давшего жизнь городу Нижний Тагил. Сегодня перед горняками ВГОКа стоит еще одна важная задача — консервация шахты, — сказано в сообщении. По данным компании, основная причина консервации — экономическая нецелесообразность дальнейшей отработки.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» входит в группу компаний НПРО «Урал» (Челябинская область), — старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. Отсчет добытым тоннам тагильские горняки ведут с 1721 г. Основная продукция — железная руда, добываемая как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и т.д. В «Шахте «Магнетитовая» руду добывали с 1946 г.

Напомним, что в начале этого года к Высокогорскому горно-обогатительному комбинату (ВГОК) поданы сразу два иска о банкротстве. Один из них, от налоговой инспекции, на 924,5 млн руб. Иск подан 16 февраля и пока не принят к производству. Днем ранее, 15 февраля, иск о банкротстве ВГОК подало Нижнетагильское муниципальное предприятие «Тагилэнерго», они требуют от комбината 1,9 млн руб.

Читайте также на DK.RU: В 70 км от Екатеринбурга будут добывать золото. Но без помощи государства не обойтись.