Максимально тихо и тепло: как ЖК «Темп» обеспечит новый уровень жизни на Уралмаше

Новый жилой комплекс на углу улиц 22-го Партсъезда и 40-летия Октября станет архитектурной доминантой микрорайона и создаст дополнительную инфраструктуру для комфортной жизни.

Строительство жилого комплекса «Темп» на пересечении улиц 22-го Партсъезда и 40-летия Октября в самом разгаре. Как уже писал DK.RU, он возводится в самом сердце Уралмаша, среди двух-, трех- и пятиэтажных домов 1960-1970-х годов постройки. В первой очереди жилого проекта будут четыре секции переменной этажности, самая высокая из них — 22 этажа.

Локацию смело можно назвать удачной. В шаговой доступности есть все необходимое для жизни. Буквально в 10 минутах ходьбы от новых домов — градообразующее предприятие «Уралмашзавод» и образовательные учреждения: четыре школы, гимназия и детские садики (один из них, кстати, находится буквально в соседнем здании). За медицинской помощью можно обратиться в Городскую клиническую больницу №14. Провести досуг — во Дворце народного творчества, на стадионе, ледовой арене или в торговом центре. Прекрасным местом для прогулок станет летний парк «Уралмаш», в развитие которого последнее время стали активно вкладываться городские власти. Еще одно важное преимущество локации — близость к станции метро «Уралмаш».

Несмотря на то, что в микрорайоне хорошо развита социальная и транспортная инфраструктура, новостроек тут почти нет. Поэтому тем, кто хочет сохранить привычный темп жизни и улучшить жилищные условия, не переезжая в центр города, приходится ждать, когда такие возможности появятся.

Как рассказал DK.RU руководитель проекта по строительству Дмитрий Федоренко, по качеству новые дома будут заметно отличаться от многих других новостроек Екатеринбурга. Застройщик — компания «Практика» — сделала ставку на создание тихих и теплых квартир.

В строительстве мы применяем материалы, которые обеспечивают высокую звуконепроницаемость и малую теплопроводность. Например, межквартирные перегородки выкладываем не из газобетона, а из кирпича, который хорошо подавляет шум. Толщина стен — 250 мм. На пол под стяжку укладываем пенотерм — материал из вспененного пенопропилена, который обеспечивает высокую звуко-, термо- и виброизоляцию. Благодаря этому новоселы не будут слышать, что происходит в соседних квартирах, и смогут провести время в тишине — даже если по соседству занимается юный пианист или проходит шумная вечеринка, — говорит Дмитрий Федоренко.

Для того чтобы жители могли любоваться прекрасными видами, застройщик установил окна во всю стену. Их размер никак не влияет на тепло- и звукопроводимость. Дело в том, что все оконные конструкции изготовлены с мультифункциональным нанопокрытием Energy Light, которое отлично пропускает свет, выполняет солнцезащитную и энергосберегающую функцию, тогда как обычное стекло приводит к перегреву комнаты в летний период и чрезмерному ее охлаждению зимой. В вашем доме всегда будет тепло и уютно.

В жилом комплексе «Темп» представлены квартиры для разных жизненных сценариев. Студии и однушки заинтересуют молодых людей, которые подбирают первое жилье. А двухкомнатные и трехкомнатные квартиры станут прекрасным вариантом для семей с детьми, в том числе для тех, кто планирует улучшить жилищные условия, перебравшись в новостройку из старого жилфонда. Новоселам они сдаются с отделкой под чистовую, но при желании застройщику можно заказать ремонт под ключ.

В большинстве квартир предусмотрены гардеробные для хранения вещей. Есть большие кухни-гостиные, где можно собраться с семьей или друзьями. А в теплых лоджиях можно оборудовать небольшое рабочее место — для школьников, студентов и тех, кто работает на удаленке. Кстати, как рассказал Дмитрий Федоренко, в квартирах на втором этаже предусмотрены большие террасы для размеренного отдыха.

Еще одним преимуществом для новоселов станет двухуровневый подземный паркинг. Въезд будет осуществляться бесконтактно через автоматические ворота. На минус первом этаже будут обустроены кладовые, где можно хранить габаритные сезонные вещи — велосипеды, самокаты, лыжи и др.

На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения — предполагается, что площади займут продуктовый магазин, заведение общепита и предприятие сферы услуг (обсуждается возможность открытия стоматологии).

Во дворе жилого комплекса организуют несколько функциональных зон — игровые, спортивные и лаундж-зоны для отдыха. Пространство украсят цветниками, кустарниками и деревьями. Двор будет закрытым, поэтому родителям не придется волноваться за безопасность детей во время прогулки.

Совсем скоро секции первой очереди ЖК «Темп» будут готовы к передаче новоселам. Коробки зданий уже возведены. Устанавливаются окна, монтируются инженерные коммуникации. В помещениях идут отделочные работы, монтаж лифтов. Дома первой очереди ЖК «Темп» планируют сдать в эксплуатацию до конца 2024 г.

В материале использованы рендеры проекта и фотографии Дениса Полуэктова

Застройщик: ООО СЗ ЖК ТЕМП. Проектная декларация №66-001126 от 15.11.2023 размещена на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой.

Реклама. ООО "СЗ ЖК ТЕМП" ИНН 6658534147 erid: LjN8Kcd9F

Читайте также на DK.RU: «100 лет назад здесь жили в землянках, улицы были просеками, где росли грибы и ягоды»