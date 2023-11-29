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Снегодождь привел к множественным авариям на ЕКАД

Снегодождь привел к множественным авариям на ЕКАД
Иллюстрация: freepik.com

Утром в Екатеринбурге из-за осадков и образовавшегося на дорогах льда произошло несколько десятков аварий, в том числе с участием пассажирских автобусов и фур.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Утренний снегопад с дождем в Екатеринбурге привел ко множеству автомобильных аварий. На ЕКАД из-за погоды в ДТП пострадали более 20 автомобилей, включая автобус и несколько фур.

Телеграм-канал «Короче, Екатеринбург» сообщает, что аварии произошли на расстоянии буквально 30 метров друг от друга, на дороге наблюдался сильный гололед.

По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», авария с двумя автобусами произошла на 83-м км ЕКАДа, в одном из них пострадали люди.

В Госавтоинспекции подтвердили множественные ДТП на участке ЕКАД от Челябинского до Полевского тракта. Движение там сейчас ограничено, на месте работают экипажи ДПС, за ситуацией следит врио Главного государственного инспектора Дмитрием Кузнецовым.

В ГИБДД региона участников дорожного движения предупредили о гололедице и снежном накате на дорогах, водителей призывают быть осторожнее на дорогах и соблюдать безопасный режим вождения.

Напомним, в середине ноября Екатеринбург встал в многокилометровые пробки из-за сильного снегопада. Тогда в городе также выросло число ДТП, цены на такси выросли в несколько раз. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее называл три причины плохой уборки снега: внезапность снегопадов, дефицит кадров в районных дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ) и нехватка запчастей для техники.

Автор: Александра Клименко
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