Крупный армянский брокер предупредил о блокировке счетов российских инвесторов

Активы клиентов-нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерах и банках. С 1 января 2024 г. обслуживание нерезидентов прекратится, а счета будут заблокированы.

Брокер Armbrok начал сообщать россиянам о скором закрытии их счетов из-за «ужесточения внутренних требований», пишет РБК. Российских клиентов компании предупредили о закрытии счета после 31 декабря 2023 г.

Решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением компании после периодического ревью (пересмотра) и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении. Armbrok всегда соблюдал и соблюдает требования вышестоящих депозитариев, и данное решение компании не связано с дополнительными требованиями наших партнеров. Но закрытие не распространяется на всех нерезидентов, — сообщил представитель армянского брокера.

При этом в компании не уточнили граждан каких именно стран коснется ограничение. Брокер заявил, что активы клиентов-нерезидентов будут переведены на их счета в других брокерах и банках. Клиентам нужно передать поручения до 15 декабря 2023 г.

После перевода счет клиента будет закрыт. Также будут закрыты счета тех нерезидентов, которые не подадут поручения на перевод. Обслуживание счетов данных клиентов прекратится. Счета будут заблокированы во всех внутренних системах, — рассказал представитель Armbrok.

Директор Main Partner Trust Алена Сахарова, сославшись на информацию от источника в банковском секторе Армении, рассказала Forbes:

Армения все больше поддерживает подход ЕС, в том числе по вопросу санкций и работы с гражданами РФ и Белоруссии. Сейчас в Армении находятся две важные делегации — представители комиссии OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами; следит на соблюдением санкций) и делегация таможенной службы ЕС, — поэтому мы можем увидеть дальнейшее ужесточение банковских и таможенных правил.

Добавим, что по итогам 2022 г. Armbrok отчитался о рекордной прибыли — 2,5 млрд армянских драмов (около 551,2 млн руб.), что более чем в 20 раз превысило показатели 2021г. Улучшению финансовых результатов в том числе способствовал приток нерезидентов из России. По итогам 2022 г. на счетах компании числилось активов российских и белорусских инвесторов на общую сумму 172,4 млн руб. В 2023 г. компания сохранила рекордные показатели прибыли.

Ранее DK.RU рассказывал, что крупные израильские банки по предписанию бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам. При этом израильская сторона еще год назад начала в индивидуальном порядке предупреждать инвесторов о блокировках и позволила им вывести деньги со счетов.