Минцфиры: внедрение технологий ИИ к 2030 г. даст дополнительно 11,3 трлн руб. к ВВП

Чтобы вклад ИИ был именно таким, необходимо в него инвестировать. До 2030 г. Минцифры просит на эти нужды 400 млрд руб. В первую очередь хотят создать инфраструктуру для ИИ и подготовить кадры.

Развитие искусственного интеллекта, которое предусматривает нацпроект «Экономика данных», прибавит более 11 трлн руб. к ВВП России к 2030 г., пишет Forbes. Такие данные содержатся в презентации, с которой выступал на стратсессии в правительстве министр цифрового развития Максут Шадаев. По его мнению, широкое внедрение ИИ в России пока что тормозится, только финтех и розничная торговля показывают значимый прогресс.

Чтобы поддержать внедрение ИИ и достичь необходимых показателей, правительство предлагает ряд инициатив, стоимость которых оценивается в 400 млрд руб.

Первый блок посвящен созданию инфраструктуры для ИИ, в рамках него предлагается: поддержка провайдеров облачных вычислений с GPU (графическими процессорами), льготный доступ к мощностям GPU разработчикам ИИ, «разработка отечественного микропроцессора для целей ИИ». На эти цели планируется выделить 119 млрд руб.

Во-вторых, планируется направить 73, 6 млрд руб. на развитие науки в сфере ИИ. В рамках проекта к 2030 г. должно быть подготовлено 70 тыс. студентов в области ИИ.

Для реализации блока «Внедрение технологий ИИ», состоящего из таких мероприятий, как финансовая поддержка внедрения ИИ, повышение производительности труда с ИИ и соблюдение требований по внедрению ИИ для субсидий и в госкомпаниях, понадобится 71 млрд руб.

На подготовку кадров планируется выделить еще 24,5 млрд руб.

Плюсом на поддержку ИИ-стартапов нужно 95,3 млрд руб., а на развитие международного сотрудничества — 5,6 млрд руб. Итого на мероприятия по развитию и внедрению технологий ИИ в стране до 2030 г. необходимо 389 млрд руб.

Мы считаем, что предложенная концепция отвечает современным вызовам и может помочь создать благоприятные условия для развития экономики данных, а также технологий ИИ. Хорошо, что разработчики программы понимают, что развитие этого сектора невозможно без гибких рыночных механизмов. ИИ станет новым конкурентным преимуществом для стран на мировом рынке. Поэтому сейчас важно сфокусироваться на подготовке IT-специалистов высокого уровня, — заявили в «Яндексе».

Советник гендиректора Content AI Олег Сажин также считает «чрезвычайно важным» прикладывать усилия для поддержки научно-образовательного комплекса:

Развитие науки в этой сфере — вопрос стратегического характера, так как высокотехнологические разработки не только напрямую способствуют экономическому росту, но и оказывают влияние на социальное устройство государства в целом, — говорит он.

По мнению директора по искусственному интеллекту «Тинькофф» Виктора Тарнавского, в проект следовало бы также добавить и ряд других инициатив:

Среди них — «массовизация» образования граждан в области ИИ, особенно в сфере генеративного ИИ, который к 2030 г. будет создавать дипфейки, совершенно неотличимые от реальных изображений и видео.

Участники рынка говорят, что отечественный рынок также испытывает большую нехватку инфраструктуры для масштабирования технологий ИИ, в первую очередь — высокопроизводительных GPU, использующихся при обучении и эксплуатации больших нейросетевых моделей ИИ.

Ранее DK.RU рассказывал, что применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения субсидий от государства. Тестирование новой системы выделения господдержки начнется в 2024 г., правило будет касаться компаний, выручка которых превышает 800 млн руб.