«Экосистему развлечений нужно развить в проект, востребованный в России и за её пределами»

В нескольких регионах России планируется создание специальных экономических зон, в которых в рамках масштабной инвестиционной программы появятся «развлекательные кластеры».

С 10 по 12 декабря в Московском парке развлечений «Сказка» состоится Инвестиционный Форум Индустрии развлечений «ИФИР-2023». DK.RU поговорил с одним из ключевых спикеров форума, основателем и генеральным директором компании «Зaмания» Павлом Ковшаровым о экономике в отрасли, будущем городских парков и создании мегапроектов в России.

«Выживание – ключ к активному росту»



В экономике сегодняшнего дня, а равно и в бизнесе, мы видим снижение таких базовых параметров, как покупательская способность и индексация заработной платы не успевает за уровнем инфляции. Безусловно, это напрямую влияет на внутреннее потребление услуг и товаров. Также значительно снизился внешний туризм. С другой стороны, происходит значительное увеличение рынка внутреннего туризма. Как известно, если где-то убыло — в другом месте прибыло. Это выражается не только в увеличении поездок по стране, но и в развитии локального туризма в рамках одного города, без длительных перемещений.

Посещаемость выросла у аквапарков, загородных отелей, пансионатов, классических городских парков и тематических парков. Как благодаря новой аудитории, так и в повышении количества возвратов лояльных гостей. Посещение городских парков, как открытых, так и внутри помещений, является одной из самых доступных услуг для семей. Если нет возможности выехать далеко, но при этом есть потребность развлечений детей, то это самый удобный, доступный и недорогой способ развлечения.

Одним из наших конкурентов за время и кошелек всегда были в том числе и кинотеатры, которые также значительно пострадали и в пандемию, и от введения санкций. В отсутствии контента для них, посещаемость значительно снизилась.



В индустрии развлечений сформировались два важных тренда. Первый — в регионах строится большое количество крытых семейных парков, и все российские производители оборудования загружены заказами минимум на полгода вперед. Конечно, с учетом цикла строительства около 6-9 месяцев, через 1,5-2 года такой резкий рост парков может привести к значительному росту конкуренции, а как следствие — ухудшению инвестиционных показателей. Многие хотят «запрыгнуть» в растущую отрасль и строят бездумно, где придется – порой конкурируя даже не в рамках городского района, а внутри одного торгового центра. Так быть конечно не должно. Часто мы видим, как кто-то решает построить проект, но при этом не понимает, что самое сложное не строить парк, а управлять им. Строительство парков развлечений вдохновляет, это очень интересно. Но сложность именно в операционном ежедневном управлении. Это очень непростой бизнес.



Второй тренд: большой и осознанный интерес к паркам развлечений и тематическим паркам появился со стороны государства и крупных корпораций. Причем, инициатива в этом направлении идет от президента и премьер министра и, как следствие, поддерживается министерствами, включая Министерство экономического развития, которое разработало специальную программу стимулирования строительства именно больших парков развлечений, с посещаемостью от 1 млн посетителей в год.

Цель программы — создание в пяти-шести регионах России специальных экономических зон, в которых в рамках масштабной инвестиционной программы появятся «развлекательные кластеры». Это позволит качественно расширить отрасль: появится больше локальных производителей, повысится качество и стандарты их услуг, появится большое количество профессионалов в этой индустрии. И, конечно, это значительно повлияет на развитие внутреннего туризма.

Я считаю, что это важный шаг и для нашей страны, и для индустрии. При этом я не согласен с тем, что такие меры поддержки направлены только на крупные центры развлечений и крупные инвестиции. Каждому городу нужны внутренние точки притяжения, городские, районные. Для ежедневного использования. Тем более в нашем климате, в котором уличные парки развлечений работают четыре месяца в году.



«Городской парк — не всегда место для развлечений»



В гонке за популярностью локаций, некоторые предприниматели и региональные власти незаслуженно списывают со счетов классические городские парки культуры и отдыха. Так, к нам обращались из Белгорода с запросом переделать центральный парк под парк аттракционов. Сначала я принялся за концепцию, но после разработки понял, что в центральном парке не нужны развлечения, а нужны комфортные зоны для мам и детей, для пожилых людей. Это территория для уютных прогулок и отдыха, там должно быть красиво, тихо, комфортно. А парк развлечений должен быть на окраине города, где не будет дискомфорта от шума и света и от большого количества посетителей. В итоге в Белгороде так и сделали. Чему я очень рад.



И это история не отдельно взятого города. Зачем строить шумный парк в центре, заставлять людей мучиться с доступностью, парковками, когда всё то же самое можно сделать за пределами, но так, чтобы это было логистически удобно? При таком зонировании, поездка в парк превращается в увлекательное путешествие выходного дня, а не раздражающую давку.

Другой вопрос в том, что многие городские парки в регионах морально и технически устарели. И здесь единственно верное решение – это схема государственно-частного партнерства (ГЧП). Муниципалитету очень сложно дается управление такими объектами и это нормально: функция городских властей не в извлечении прибыли, а в создании комфортной среды. Поэтому муниципалитет никогда не сможет по качеству услуг и сервисов быть наравне с предпринимателями, которые 24 часа в сутки живут своим делом.

В моем понимании, развитие городских и тематических парков должно идти по разным моделям. Потому что создание большого парка развлечений — априори длительно в окупаемости. Без правильной поддержки, без правильных налоговых преференций это будет очень долгая история — а значит, государству и региональным властям нужно уже сегодня искать инструменты для понятных частному инвестору моделей окупаемости.



«Хотим быть как Орландо, Макао или Абу-Даби»



Оценивая показатель опыта нашей индустрии от 0 до 10, я бы поставил оценку 1, это показатель реального опыта в России в создании больших тематических парков. Уже не 0 — потому что есть «Сочи Парк», есть люди, которые его построили и эксплуатируют. Но это всё равно лишь начальный уровень развития относительно отрасли развлечений в Штатах, Китае и Европе.

В Америке только один штат Орландо принимает 80+ млн туристов в год с десятью большими парками развлечений. Мы по сравнению с ними в этой части находимся на самом начальном уровне развития. До того, как штат Орландо принял программу превращения штата в центр развлечений, это было, по сути, огромное болото, малопригодное вообще хоть для чего-то. Сейчас — это миллионы туристов, тысячи отелей и ресторанов. Огромная машина индустрии, которая создает рабочие места и огромные налоговые поступления штата. Появились прекрасные дороги, новый большой аэропорт и другая инфраструктура. В качестве другого примера можно взять Макао в Китае или Дубай и Абу-Даби в ОАЭ — все эти города с большими, современными парками развлечений. Они сделали ставку на это и привлекают за счет этого миллионы туристов.

Можно ли такое же сделать и в Краснодарском крае? Я думаю, что вполне можно. Это именно та инициатива, о которой я говорил в начале. Вокруг таких парков строятся отели, аэропорты, рестораны, иными словами, создается отдельная большая ветка экономики.

Важно действовать последовательно. Если уже есть опыт Сочи — давайте развивать его в Краснодаре, создавать комплексный проект «глобального развлекательного юга». Если государство готово активно в этом участвовать, создавать возможности для инвестиций — а создание четырех парков со всей инфраструктурой в сегодняшних деньгах стоит от 60 до 120 млрд руб. — то тогда там из заброшенных пустырей и неиспользуемых площадок обязательно появится что-то чудесное, что значительно изменит побережье, его экономику, инфраструктуру, повысит уровень жизни местного населения, привлечет тысячи профессионалов из других городов.

Но, как я сказал выше, программа поддержки и развития этой индустрии не может быть направлена только на огромные инвестиционные проекты. Я уверен, что это можно и нужно делать системно. Это какой-то специальный налоговый режим, который позволит средним игрокам укрупняться и инвестировать. Это специальные программы кредитования, направленные именно на проектное развитие. Сейчас банки не дают кредиты под операционную деятельность, или дают на стандартных условиях. Все это можно сделать системно, что приведет к большому росту инвестиционной привлекательности этой индустрии, а значит и к ее значительному росту в рамках экономики.

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