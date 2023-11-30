«Бизнес очень активно переоценивает ценности. Все чаще активы распродаются ради свободы»

Бизнес-коуч Юлия Мурашова, побывавшая в Екатеринбурге с презентацией своей книги, рассказала о том, с каким запросом приходят сегодня люди, и каким навыкам, судя по всему, стоит учиться каждому.

В середине ноября в Доме книги Екатеринбурга состоялась презентация книги психолога и бизнес-тренера Юлии Мурашовой «Почва под ногами». Юлия рассказала о том, как и для кого писала книгу, поделилась некоторыми советами из нее и объяснила, почему читать книги по психологии и развитию куда эффективнее с ручкой и бумагой под рукой.

— Моя книга написана не просто так, что в ней нужно ч то-то выделять и подчеркивать. В ней есть совершенно конкретные задания, выполняя которые, человек быстро понимает многое для себя. И это классно, — поделилась автор.

Коуч, работающая как с физическими лицами, так и с компаниями, в числе клиентов которой «Авито», Visa и другие компании, после презентации книги ответила на несколько вопросов DK.RU.

Юлия, кому в первую очередь вы рекомендовали бы свою книгу? Сегодня проблемы с психологическим состоянием практически у каждого второго или все же это то, что нужно читать только «избранным»?

— В первую очередь я бы рекомендовала книгу тем, у кого сейчас есть сложности и проблемы. Они могут быть в разных аспектах — в личной жизни, в работе, с финансами, семьей или друзьями. Если проблема есть — я бы посоветовала обратиться к книге. Важно не просто прочитать, а сделать упражнения или хотя бы ответить на вопросы. Эти ответы постепенно дадут понимание причинно-следственной связи многих вещей в жизни, точно станет легче.

Поиск опоры для многих в последние годы — непростая задача. Читать книги, ходить к психологам и работать над собой хотят и могут далеко не все. Есть ли иные способы поддержки себя, как вы считаете?

— Если человек не читает книги по писхологии, не занимается саморазвитием, не ходит к терапевтам и не работает над собой, но при этом понимает, что ему нужна помощь и поддержка… Наверное, есть еще только два варианта, которые мне приходят в голову, способные дать облегчение. Первое — это физическая нагрузка. Регулярная и достаточно ощутимая. Физика, безусловно, влияет на психику, во время занятий в теле вырабатываются гормоны радости, плюс это определенная дисциплина. На каком-то этапе это реально может поддержать человека.

Второе, что может помочь, — это вера во что-то высшее, в Бога или Вселенную — тут у каждого своя религия. Важна сама вера в то, что есть что-то, что больше тебя, важнее тебя и о тебе позаботится. По моим наблюдениям, это работает. Я знаю и крупных бизнесменов, и работающих в найме обычных людей, которые не ходят к психологу и терапевту, не читают книги на темы развития, но регулярно ходят, например, в храм. Это помогает им, дает большую опору.

Правда ли, что сегодня для эксперта практически любой отрасли книга под его авторством — это путь к новым горизонтам? Помогла ли она вам найти новых клиентов/завоевать новый рынок или это все же больше про «для себя»?

— Не знаю, не могу говорить за других. Сферы разные, книги издаются по-разному. Это ведь может быть самиздат или выбранная крупным издательством книга, она может быть написана самим экспертом или специально нанятым копирайтером. Все зависит от цели.

Если обобщать, можно сказать, что любая книга всегда что-то меняет. Другое дело — что. Я знакома с людьми, в том числе из бизнеса, которые написали и издали не одну книгу, для них это прикольная личная история — заземлить, условно говоря, свои знания. Эти книги они дарят друзьям, иногда демонстрируют на мероприятиях. Такая история для себя, исследование и наблюдение. Людям интересно прожить этот опыт.

Если говорить обо мне, то была задача не просто для себя написать. Были знания, умения и навыки, которыми хотелось поделиться, хотелось их превратить во что-то более материальное. То, что делаю я, в силу своей профессии — разговоры с людьми, общение. Получается, что эта работа в материю не переходит. А тут у человека появляется возможность потрогать, пощупать и прочитать что-то конкретное. Второй момент, который был важен для меня, — чтобы я не сама издала книгу, чтобы ее выбрало издательство.

В общем, было принципиально важно, чтобы книгу я написала сама, чтобы она была красивая, и чтобы ее выбрало издательство. Однозначно книга помогла с поиском новых клиентов. Уже есть кейс, когда человек узнал обо мне именно через нее. Прочитав, он не просто написал отзыв, а нашел мои контакты, написал и стал клиентом.

В целом мне кажется, если написана специалистом и в ней есть польза для других людей, это всегда крутая история для эксперта. Это то, что выделяет на фоне других профессионалов, ведь для ее написания как минимум нужно собрать много данных, структурировать их, провести исследования и так далее. Я бы говорила, что книга, написанная экспертом для обычных людей или профсообщества, — это точно путь к новым горизонтам.

Как коуч, много лет работающий на рынке B2B, прокомментируйте, что сегодня происходит с психологическим состоянием бизнесменов? Появились ли новые вызовы и поводы для тревог или все на том же уровне, что и 10-20 лет назад?

— Любой бизнесмен, как любой человек, живет в определенное время, и оно накладывает отпечаток.

То время, в которое мы живем, — уникальное и потрясающее. На мой взгляд, то, что удается нам проживать, — чудо. Ведь жизнь наших родителей зависела, по сути, от того, в какой вуз они поступят. Сегодня же люди старше 30 и 40 лет, а также их дети существуют в мире, в котором возможно буквально все, можно реализовать себя каким угодно образом. Мы живем в свободе и изобилии, хотя порой не верим в это. Нам часто кажется, что не хватает очень многого, но объективно, если посмотреть на историю, — в таком изобилии люди не жили еще никогда. Вопрос в том, что справиться с этим, опять же, непросто.

Наш мозг не менялся уже минимум 200 лет, и то, какое изобилие ему сейчас приходится переваривать, в том числе изобилие информационное — непростая задача. Безусловно, это меняет состояние людей.

Конечно, есть и новые вызовы. Первые были в 2020 г., потом в 2022-м. Они достаточно ключевые, потому что нет, наверное, ни одного человека в мире, который с ними бы не столкнулся — как минимум с пандемией. Такого не было еще никогда, всем приходилось адаптироваться молниеносно. Произошедшее до сих пор влияет на психику людей, эти события еще долго будут давать о себе знать и влиять на состояние большинства. Произошедшее и четыре, и два года назад — запущенные волны.

Что происходит с состоянием бизнесменов сегодня? Безусловно, в силу контекста появились новые вызовы, сейчас почти у всех происходит переоценка ценностей.

Если описать ситуацию максимально общо, люди переосмысливают свою жизнь и выбирают новое «главное». И этот процесс никак не зависит от размеров бизнеса человека. Нередко крупные предприниматели распродают часть активов, чтобы освободить время для общения с близкими и отдыха. Амбиции «быстрее, выше, сильнее» не исчезли, но стали встречаться значительно реже.

Аналогичная ситуация и с наемными работниками. Деньги перестали определять все и быть главными при выборе места работы, а ведь они были номером один еще 4-5 лет назад. Бизнес нередко рассказывает, что 40-летние и 20-летние сотрудники в компании отличаются просто колоссально. Если для тех, кому сейчас за 30 и за 40 лет, нормальна философия пахать, выполнять планы и так далее, то для 28-летнего сотрудника куда органичнее ситуация, когда он приходит к руководителю, говорит, что выгорел, и ему нужен психолог.

Знаете, меня нередко спрашивают о главных трендах современности, о том, что будет помогать поддерживать себя в ближайшие годы. Основываясь на общении с клиентами, я сделала вывод, что это следующие три вещи:

Научиться медитации. Это не про сидение в позе лотоса, а про умение концентрироваться на чем-то одном. Мы на самом деле с трудом перерабатываем окружающее море информации, мозгу сложно. Медитация же помогает говорить самому себе: сейчас я буду думать об этом, через 15 минут — о другом. Практиковать критическое мышление. Опять же из-за того, что вокруг очень много легкодоступной информации. Прокачивать навык критического мышления — очень важно. Развивать адаптивность — учиться всему говорить: «Да». Потому что в нашем меняющемся мире все твердые, важные опоры рухнули. Мы не можем ориентироваться ни на финансовую систему, ни на политические вещи. Все очень хрупкое, и среди этой хрупкости нужно уметь спокойно и уверенно жить.

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