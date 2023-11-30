Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он скончался в возрасте 100 лет

Киссинджер начал политическую карьеру в 60-е годы: в 1969-1975 г. был советником по национальной безопасности США, а в 1973-1977 г. занимал пост государственного секретаря.

Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, пишет РБК. Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте 29 ноября.

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 г. в Германии, в религиозной еврейской семье. В 1938 г. его семья покинула Германию и бежала в США: там он изменил свое имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер. В 1943 г. Киссинджер получил американское гражданство. В 1947 г. поступил в Гарвардский университет, получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук.

В конце 60-х начал политическую карьеру, он был консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне, сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением. В 1969-1975 гг. Киссинджер был советником по национальной безопасности США, а с 1973-1977 г. работал государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

На посту госсекретаря при президенте Никсоне он способствовал установлению дипломатических отношений с Китаем, был одним из главных участников американо-советских переговоров по контролю над вооружениями. Также Киссинджер выступал за расширение связей между Израилем и его арабскими соседями, в числе заслуг политика — Парижское мирное соглашение с Северным Вьетнамом, за которое он был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 г.

После ухода с поста госсекретаря основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc, однако продолжил консультации в Белом доме.

В 2007 г. Киссинджер отмечал, что Россия и США взаимодействуют 200 лет — и 50 из них он был активным участником этого процесса. Киссинджер и Владимир Путин встречались более 20 раз. Путин в одной из своих статей упоминал Киссинджера как большого профессионала.

В мае 2023 г. Генри Киссинджер отметил 100-летний юбилей. К этой дате РБК публиковал самые яркие цитаты из книг политика, DK.RU приводит некоторые из них:

«Высокая должность учит принятию решений, не конкретике. <...> В целом пребывание на высоком посту требует расходования интеллектуального капитала, а не создает его. Многие высокопоставленные лица покидают свои кабинеты с теми восприятиями и взглядами, с которыми они вступали на должности. Они научились принимать решения, но не определять, какие решения принимать» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 г.).

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри» (цитата из книги «Дипломатия», 1994 г.).

«История в итоге аплодирует не конфликтам обществ, а их примирению» (заключительная цитата из книги «О Китае», 2011 г.).

«Порядок всегда — тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности» (цитата из книги «Мировой порядок», 2014 г.).

«Сверхдержавы часто ведут себя, как два ощупью пробирающихся по комнате тяжеловооруженных слепца, каждый из которых полагает, что ему грозит смертельная опасность от другого, который, по его мнению, имеет отличное зрение. Обоим следует знать, что часто в недосказанности, компромиссе и неясности заключается сущность политики. <...> Разумеется, со временем даже два слепца могут нанести огромный вред друг другу, не говоря уже о самой комнате» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 г.).

DK.RU рассказывал, что в сентябре в возрасте 89 лет скончался бывший министр экономики России, бывший научный руководитель и один из создателей НИУ «Высшая школа экономики», экономист Евгений Ясин.