Минэнерго заберет у регионов право управлять электросетевыми компаниями

Минэнерго несколько лет пытается начать масштабную консолидацию мелких сетевых компаний. Ведомство считает, что контролировать электросетевые компании должны профигроки, например, «Россети».

Минэнерго считает необходимым «предусмотреть законодательный запрет на нахождение объектов электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном основании у субъектов РФ и муниципальных образований», пишет «Коммерсант».

Территориальные сетевые организации (ТСО) из региональной собственности предлагается передавать «исключительно» в собственность системообразующей ТСО. При этом «акции и доли» такой системообразующей ТСО должны находиться в федеральной собственности. Замминистра энергетики Евгений Грабчак объяснил изданию, что государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП) должны будут полностью передать активы в системообразующую компанию:

Мы не против того, чтобы регионы владели акциями в акционерных обществах. Но мы считаем, что контролирующий пакет (более 50%) должен быть у профессиональных игроков, например у «Россетей».

В «Россетях» сообщили, что поддерживают передачу региональных сетей в собственность системообразующей компании.

Такой подход обеспечит надежную работу и устойчивое развитие сетевого комплекса, поспособствует снижению задолженности перед субъектами электроэнергетики, улучшению инвестиционного климата в регионах, — сказали там.

Минэнерго несколько лет пытается начать масштабную консолидацию мелких сетевых компаний. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что предложение ведомства затронет прежде всего крупные регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, Татарстан, Кузбасс, Свердловскую область.

Эти субъекты РФ обладают серьезным административным весом и, скорее всего, будут противодействовать инициативе, — отмечает аналитик.

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