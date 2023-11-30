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Минэнерго заберет у регионов право управлять электросетевыми компаниями

Минэнерго заберет у регионов право управлять электросетевыми компаниями
Иллюстрация: РИА Новости

Минэнерго несколько лет пытается начать масштабную консолидацию мелких сетевых компаний. Ведомство считает, что контролировать электросетевые компании должны профигроки, например, «Россети».

#НОВОСТИ

Минэнерго считает необходимым «предусмотреть законодательный запрет на нахождение объектов электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном основании у субъектов РФ и муниципальных образований», пишет «Коммерсант».  

Территориальные сетевые организации (ТСО) из региональной собственности предлагается передавать «исключительно» в собственность системообразующей ТСО. При этом «акции и доли» такой системообразующей ТСО должны находиться в федеральной собственности. Замминистра энергетики Евгений Грабчак объяснил изданию, что государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП) должны будут полностью передать активы в системообразующую компанию:  

Мы не против того, чтобы регионы владели акциями в акционерных обществах. Но мы считаем, что контролирующий пакет (более 50%) должен быть у профессиональных игроков, например у «Россетей».  

В «Россетях» сообщили, что поддерживают передачу региональных сетей в собственность системообразующей компании.

Такой подход обеспечит надежную работу и устойчивое развитие сетевого комплекса, поспособствует снижению задолженности перед субъектами электроэнергетики, улучшению инвестиционного климата в регионах, — сказали там.

Минэнерго несколько лет пытается начать масштабную консолидацию мелких сетевых компаний. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что предложение ведомства затронет прежде всего крупные регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, Татарстан, Кузбасс, Свердловскую область.  

Эти субъекты РФ обладают серьезным административным весом и, скорее всего, будут противодействовать инициативе, — отмечает аналитик.  

Ранее DK.RU рассказывал, что правительство заставит регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Переход на дифференциацию тарифов позволит «бороться с серым майнингом», а также с теми физлицами, которые используют большое количество электроэнергии в месяц, отмечали в ФАС      

Автор: Екатерина Тарханова
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