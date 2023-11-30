«Эпицентр всего самого вкусного»: каким будет «Главный» гастромаркет Екатеринбурга?

Масштабный гастрономический проект представили на презентации в небоскребе «Башня Исеть». Гастромаркет планируют запустить в лучшей локации города уже в августе 2024 г.

«УГМК-Застройщик» завершает строительство одного из самых обсуждаемых объектов делового квартала «Екатеринбург-Сити» — гастромаркета, который получил название «Главный». В сумме там смогут обслужить до 5 тыс. гостей в день. О том, каким будет проект, подробно рассказали на презентации в небоскребе «Башня Исеть», на которой побывал DK.RU.

О локации

Согласно замыслу, квартал «Екатеринбург-Сити» будет включать несколько объектов. Три из них уже построены — это «Башня Исеть», деловой дом «Демидов» и пятизвездочный отель «ХаяттРидженси». В стадии строительства находятся гастромаркет и 23-этажный офисный центр на ул. Челюскинцев. На очереди — две жилые башни, апартаменты с термальным комплексом, два бизнес-центра и гимназия.

Всего ежедневно на территории квартала будут находиться более 23 тыс. гостей и резидентов. Сейчас действующие объекты «Екатеринбург-Сити» ежедневно посещают 6,6 тыс. человек. Гости мероприятия отметили, что это самая перспективная локация для развития бизнеса на ближайшие десятилетия.

Что касается территории гастромаркета, генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин отметил, что она займет два первых этажа шестиэтажного здания (еще два небольших здания построят отдельно у входа). Оставшиеся четыре этажа отдадут под офисы. Для гостей и сотрудников, которые будут посещать гастромаркет, оборудуют теплый паркинг на 192 машиноместа. Пространство перед зданием тоже будет функциональным: летом здесь будут работать веранды, зимой — каток.

Гастромаркет «Главный» станет самым большим в Екатеринбурге специально построенным объектом, направленным на функцию питания и отдыха. Здесь откроется восемь полноценных ресторанов, а также 25-30 корнеров, которые будут ориентированы на быструю подачу блюд. В ресторанах сможет одновременно разместиться до 5 тыс. человек. В первом квартале следующего года мы планируем сдать гастромаркет в эксплуатацию. Его открытие состоится в августе 2024 г., в преддверии Дня города, — рассказал Евгений Мордовин.

О концепции «Главного»

Предполагается, что полноформатные рестораны разместятся на втором этаже фудмолла. Уже известно, что одним из них станет «РыбаLOVE», а рядом будут работать грузинский и итальянский рестораны. Обсуждается возможность открытия кальянной или бара.

Два из восьми ресторанов будут расположены в отдельно стоящих зданиях у входа в гастромаркет. Одно из зданий займет детский ресторан «Маша и Медведь», где маленькие гости смогут не только перекусить, но и весело провести время, пока взрослые общаются в основном здании фудмаркета.

Пространство на первом этаже будет разбито на несколько функциональных зон. В центральной части расположатся наиболее популярные форматы — это могут быть бургерные, заведения с китайской едой или морепродуктами. Отдельно будет работать семейная зона с комфортной посадкой и выходом на круглогодичную террасу, площадью 2 тыс. кв. м — там планируют наладить работу заведений итальянской и грузинской кухни, продажу кондитерских изделий. Еще одна зона объединит заведения, работающие в формате «завтрак весь день».

В центре гастромаркета установят сцену с большим экраном. Там будут проводиться различные мероприятия: в вечернее время — для взрослых, днем в выходные организуют активности для детей.

Всего будет предусмотрено около 700 постоянных посадочных мест, а вместе с местами на верандах их будет более 1050. Средний ценник в заведениях составит около 800 руб. на человека.

Развитием проекта занимается владелец сети GoodCommunity и управляющий партнер «Главного» Руслан Мухаметшин. Он рассказал, что потенциальных арендаторов уже в полтора раза больше, чем нужно, — теперь предстоит выбрать самые перспективные проекты.

О фишках

Во время презентации спикеры рассказали еще о нескольких особенностях проекта. Так, в гастромаркете хотят избавиться от «визуального мусора», который характерен для фудкортов, и уговорить операторов максимально унифицировать оформление своих пространств — средством, подчеркивающим индивидуальность каждого из них, станет дизайнерская мебель ручной работы. Но, пожалуй, главной фишкой «Главного» станут «парящие деревья», с которыми наверняка многим захочется сфотографироваться.

Что касается технологических трендов, то в гастромаркете планируют установить единую сеть информационных панелей и наладить централизованное управление медиаконтентом. Это позволит не только транслировать рекламные материалы для каждого корнера отдельно, но и, например, задействовать все экраны для эффектного поздравления гостей с каким-либо праздником.

В заведениях фудмаркета будет работать единый сервис доставки — он позволит одновременно заказать блюда из разных заведений. Их по желанию гостя смогут принести к нужному столику или доставить в любую точку Екатеринбурга.

Мы видим, что за последние годы фастфуд стал перспективным направлением. Даже в Екатеринбурге этот сегмент растет в два раза быстрее, чем ресторанный. Становится все более популярным и формат фудмолла: если в 2019 г. во всей России было только 23 таких заведения, то сегодня так себя позиционируют уже 450 объектов. И в большинстве случаев это успешные проекты, — отметил Руслан Мухаметшин. — Сегодня в пешей доступности от фудмолла нет заведений с чеком ниже 1000 руб. на человека. А на этой территории проживает более 100 тыс. человек, ее регулярно посещают активная молодежь, туристы. Мы рассчитываем, что гастромаркет «Главный» закроет эту функцию. При этом он станет не просто местом приема пищи, а эпицентром всего самого вкусного.

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