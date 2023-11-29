Гастромолл «Главный» в «Екатеринбург-Сити» откроется меньше, чем через год

На двух этажах шестиэтажного здания расположатся точки общепита с самыми разными кухнями. Проектировали первый фудмолл Урала специалисты из Санкт-Петербурга.

Гастромолл в «Екатеринбург-Сити» должен открыться к следующему Дню города, ему дали название «Главный». На двух этажах будут размещены рестораны и корнеры, которые за сутки молл смогут принимать до 5000 гостей, еще на четырех этажах будут работать офисы на 1300 сотрудников.

Как рассказал на презентации Евгений Мордовин, гендиректор «УГМК-Застройщик», главным конкурентным преимуществом гастромолла станут террасы площадью 2000 кв.м.

Это лучшая локация для того, чтобы делать бизнес в Екатеринбурге сегодня и в ближайшие 20 лет. Мы проанализировали динамику роста разных сегментов рынка и поняли, что доля фастфуда в городе сильно растет, порой обгоняя рестораны, а значит, за ними будущее, — сказал ресторатор, владелец сети Good Community и управляющий партнер «Главного» Руслан Мухаметшин.

Напомним, над проектом работало бюро Endy из Санкт-Петербурга, на счету которого уже несколько аналогичных проектов в разных городах страны. Первый фудмолл Урала должен объединить в себе еду, атмосферу, отдых, развлечения, детский и взрослый досуг.

В «Главном» будет работать единая служба доставки, клиенты смогут заказать блюда из разных заведений, объединив их в один заказ. Подробности проекта DK.RU расскажет позже.

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Напомним, накануне стало известно, что известный ресторанный критик Екатеринбурга Яков Можаев совместно с командой шоу «Можно! С Можаевым» создали путеводитель по 30 городам Среднего Урала. Путеводитель включает топ достопримечательностей и места, где можно перекусить в каждом городе. Например, где попробовать Францию по-богдановически или шаурму с 20 видами курицы.