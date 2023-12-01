В мэрии и Роспотребнадзоре отказались говорить о числе заболевших коклюшем

Заболеваемость среди школьников продолжает расти, закрыты на карантин классы в нескольких школах и, по данным СМИ, две группы колледжа. О нехватке вакцин говорили ранее.

Департамент образования мэрии Екатеринбурга отказался предоставлять данные о числе школьников, заболевших коклюшем. Санитарные врачи данные также не раскрывают, сообщает 66.RU.

Департамент образования принял решение больше не предоставлять такую информацию (количество заболевших коклюшем и классов на карантине, — ред.) в СМИ и направлять журналистов в Роспотребнадзор. Там эта информация есть, — ответили в мэрии на запрос издания.

В Роспотребнадзоре на вопрос ответили лишь, что число заражений коклюшем выросло, точные данные не привели. Предоставленная врачами статистика говорит о том, что заболеваемость выросла на 1285%. Всего в Свердловской области с января по сентябрь 2023 г. было зарегистрировано 734 заболевших коклюшем, из них 627 — дети до 14 лет. Год назад таких случаев было всего 53.

Напомним, на прошлой неделе в городе зафиксировали пять случаев коклюша, два класса в гимназии №47 и школе №120 закрыты на карантин, помещения продезинфицировали. Сегодня, 1 декабря, появились сведения о вспышке заболевания и в школе №151. ЕАН пишет, что на днях две группы студентов автомобильно-дорожного колледжа также отправили на карантин.

По коклюшу однозначный подъем. Болеют в основном ученики средней и старшей школы. Это закономерно, потому что последняя вакцинация у детей от коклюша проходит на уровне детского сада. И по сути мировое сообщество предлагает от коклюша вакцинироваться перед школой. Но у нас эта практика не введена. Соответственно, иммунитет к коклюшу у школьников падает. Спровоцировано это отчасти антипрививочниками. Доля непривитых увеличивается, — отметила главный врач медицинского центра «Мой доктор» в Свердловской области Оксана Осипенко (цитата по ЕАН).

То, что в Свердловской области не хватает вакцин от ветряной оспы, кори и коклюша, в середине ноября подтвердил региональный Минздрав.

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