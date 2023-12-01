Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
88,88
97,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В мэрии и Роспотребнадзоре отказались говорить о числе заболевших коклюшем

В мэрии и Роспотребнадзоре отказались говорить о числе заболевших коклюшем
Иллюстрация: freepik.com

Заболеваемость среди школьников продолжает расти, закрыты на карантин классы в нескольких школах и, по данным СМИ, две группы колледжа. О нехватке вакцин говорили ранее.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Департамент образования мэрии Екатеринбурга отказался предоставлять данные о числе школьников, заболевших коклюшем. Санитарные врачи данные также не раскрывают, сообщает 66.RU.

Департамент образования принял решение больше не предоставлять такую информацию (количество заболевших коклюшем и классов на карантине, — ред.) в СМИ и направлять журналистов в Роспотребнадзор. Там эта информация есть, — ответили в мэрии на запрос издания.

В Роспотребнадзоре на вопрос ответили лишь, что число заражений коклюшем выросло, точные данные не привели. Предоставленная врачами статистика говорит о том, что заболеваемость выросла на 1285%. Всего в Свердловской области с января по сентябрь 2023 г. было зарегистрировано 734 заболевших коклюшем, из них 627 — дети до 14 лет. Год назад таких случаев было всего 53.

Напомним, на прошлой неделе в городе зафиксировали пять случаев коклюша, два класса в гимназии №47 и школе №120 закрыты на карантин, помещения продезинфицировали. Сегодня, 1 декабря, появились сведения о вспышке заболевания и в школе №151. ЕАН пишет, что на днях две группы студентов автомобильно-дорожного колледжа также отправили на карантин.

По коклюшу однозначный подъем. Болеют в основном ученики средней и старшей школы. Это закономерно, потому что последняя вакцинация у детей от коклюша проходит на уровне детского сада. И по сути мировое сообщество предлагает от коклюша вакцинироваться перед школой. Но у нас эта практика не введена. Соответственно, иммунитет к коклюшу у школьников падает. Спровоцировано это отчасти антипрививочниками. Доля непривитых увеличивается, — отметила главный врач медицинского центра «Мой доктор» в Свердловской области Оксана Осипенко (цитата по ЕАН).

То, что в Свердловской области не хватает вакцин от ветряной оспы, кори и коклюша, в середине ноября подтвердил региональный Минздрав.

Также на DK.RU: Эпидемия кори? Количество больных в России выросло в 288 раз

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Стоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные ценыСтоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные цены
  • В Екатеринбурге утвердили дизайн-код для центральных улицВ Екатеринбурге утвердили дизайн-код для центральных улиц
  • Россиянам стали доступны переводы через СБП в пять странРоссиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран
  • «Но если есть в кармане пачка...». С 1 января Владимир Путин повышает цены на сигареты«Но если есть в кармане пачка...». С 1 января Владимир Путин повышает цены на сигареты
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.