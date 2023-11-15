Эпидемия кори? Количество больных в России выросло в 288 раз

Последствия пандемии, дефицит хороших западных вакцин и растущие антипрививочные настроения привели к вспышке болезни не только среди детей, но и среди работающего населения.

С января по сентябрь 2023 г. в России выявлено 8073 случая кори — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз), пишет Коммерсантъ, опираясь на данные Роспотребнадзора. Нынешняя динамика заболеваемости и количество зараженных — рекорд минимум с 2015 г., когда было выявлено 862 заболевших. Большинство (4989 человек) — дети до 14 лет.

Первым на вспышку болезни обратил внимание журнал «Медвестник». В ряде регионов РФ рост заболеваемости отмечается преимущественно среди непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. Групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди «цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок». В Курской области, в частности, в июне был обнаружен очаг кори в местной общине евангельских христиан-баптистов. В Свердловской области среди заболевших 91,2% не были привиты против кори.

С апреля 2023 г. в России проводится подчищающая иммунизация — вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации, уточнили в Роспотребнадзоре:

Таким образом, за последние четыре месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью.

Согласно календарю прививок, детям делают прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Взрослым старше 25 лет рекомендуют ревакцинироваться каждые десять лет. «Существует немало родителей, которые отказываются от вакцинации своего ребенка», — размышляет о причинах роста заболеваемости заместитель главного врача клиники Ниармедик Регина Григорьева:

Мощная пропаганда со стороны антипрививочников является одной из основных проблем. Пандемия COVID-19 повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей. В частности, в 2020 г., по данным ВОЗ, 23 млн детей не прошли вакцинацию, что на 3,7 млн больше, чем в 2019 г. Еще одна причина в дефиците вакцин, который наблюдается в России уже шесть месяцев. Вспышка заболеваемости кори была вполне ожидаема на фоне дефицита вакцин. С началом санкций исчезли зарубежные вакцины, отечественная от кори, краснухи, паротита недоступна. В частных клиниках ее не найти, впрочем, как и в поликлиниках.

В Забайкалье вакцина от кори недоступна в некоторых городах, в частности в Чите. В региональном минздраве заверяют, что поставки вакцины в количестве более 8 тыс. доз ожидаются не позднее 25 ноября. В Ленинградской области наблюдается временный дефицит комбинированных вакцин от кори, поставки ожидаются в ноябре-декабре. В Ставропольском крае жалобы от родителей на невозможность привить детей поступают с начала года. В краевом Минздраве еще в январе было закуплено около 40 тыс. доз вакцины против кори. В то же время, согласно календарю прививок, вакцинироваться должны около 80 тыс. человек. Особенно остро стоит вопрос о применении комбинированного препарата против кори, краснухи и паротита.

Согласно опросу врачей, проведенному сервисом «Актион Медицина» на тему отказа от прививок, 58% опрошенных медиков регулярно сталкиваются с нежеланием воспользоваться бесплатной вакцинацией детей отечественными прививками в роддоме и поликлинике. 78% респондентов указали, что чаще всего отказываются от АКДС — адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины. На втором месте (42%) — проба Манту и диаскинтест. На третьем месте БЦЖ — вакцина от туберкулеза (38%). Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина (36%) и вакцина против кори (33%). А 15% врачей ответили, что сталкивались со случаями отказов от всех этих прививок.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов подтверждает, что сложности с наличием тех или иных типов вакцин в отдельных медорганизациях, отмеченные в ряде регионов, были в значительной степени связаны с ростом потребности в них в 2023 г. «Поставки вакцин против кори в субъекты РФ осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком», — отметил он.