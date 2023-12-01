Закон ужесточили. Ученикам полностью запретят пользоваться смартфонами в школе

Закон о запрете использования смартфонов в школах внесли на рассмотрение в Госдуму в октябре этого года. Изначально предполагалось, что гаджетами можно будет пользоваться в образовательных целях.

В Госдуму внесли поправку к законопроекту о запрете использования смартфонов на уроках, которая исключает применение гаджетов в образовательных или учебных целях, пишут «РИА Новости». Ранее предполагалось, что дети смогут использовать смартфоны в образовательных целях. Теперь же в тексте поправки сказано:

Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, — следует из текста поправки.

Авторами поправки к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

Напомним, что законопроект о запрете смартфонов в школах внесли в Госдуму 27 октября,16 ноября он прошел первые чтения. Вячеслав Володин ранее говорил, что родители и учителя давно просят запретить использование телефонов в учебных заведениях:

Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны. Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из книги психиатра Карла Марси «Перепрошивка: Как защитить свой мозг в цифровую эпоху», в которой автор рассказывает, как использование смартфона и интернета изменило поведение людей и их способность усваивать информацию: