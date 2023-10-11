Мы всё больше забываем. Как смартфоны и интернет меняют работу мозга

Начинать день с просмотра новостей и сообщений в соцсетях и заканчивать его аналогично — вредно, об этом слышали многие. Но в чем причина, что в этих действиях так губительно для нас?

Цифровой образ жизни, который сегодня ведут и взрослые, и дети, меняет нас очень сильно. В первую очередь смартфоны и вездесущий интернет влияют, конечно, на мозг, на те его участки, которые связаны с вниманием, эмоциями и памятью. Психиатр Карл Марси в книге «Перепрошивка: Как защитить свой мозг в цифровую эпоху», переведенной Вячеславом Ионовым и выпущенной «Альпиной нон-фикшн», точно описывает, что происходит с нами и чего нам ждать. Отрывки из книги — в материале DK.RU.

— Я помню все так, словно это случилось вчера. (...) Видеосистема, установленная в небольших комнатках лаборатории, позволяла нам следить за поведением участников эксперимента. Это были молодые женщины, которым платили по полторы сотни за то, что они в течение часа смотрели телевизор, а в это время велась запись движения их глаз и того, как они обращались со своими смартфонами. Записи затем анализировались в Бостоне. Половину женщин просили оставить смартфоны в другом помещении, чтобы сравнить их поведение с поведением тех, у кого смартфоны не забрали.

Я сразу же обратил внимание на странное поведение одной из участниц. Отсутствие смартфона явно беспокоило ее — она хмурилась, не находила себе места, а потом напряженно вцепилась в кушетку. Сначала я подумал, что она таким образом осваивается в незнакомой обстановке или просто испытывает приступ паники. Однако странное поведение не прекращалось. У меня мелькнула мысль: а не балуется ли эта женщина наркотиками, — мы время от времени сталкиваемся с подобными вещами в наших исследованиях. Но нет, сотрудники лаборатории не замечали у нее каких-либо странностей до начала исследования.

Так начинает свой рассказ о влиянии гаджетов на людей автор книги. Эксперимент закончился тем, что женщина не дождалась его окончания, выбежала из комнаты, схватила свой смартфон и другие вещи и ушла, даже не вспомнив про оплату.

Можно ли считать новые, связанные со смартфонами, привычки зависимостью? — задается вопросом Карл Марки. — Мобильность и доступность экранов открывают простор для взаимодействий, порождающих переживания. Эти переживания перестраивают — перепрошивают — наш мозг по мере формирования новых привычек, воздействия на психику и физическое состояние, определения того, кто мы есть (или за кого выдаем себя) и видоизменения характера наших отношений друг с другом.

— Скрытая опасность смартфонов и связанных с ними социальных сетей и других приложений заключается в том, что они, как и синтетические наркотики, сконструированы специально для генерирования положительного вознаграждения (причем немереного), приучения к использованию и чаще всего извлечения экономической выгоды. Такие технологии совсем не случайно перепрошивают мозг — они с этой целью и созданы. Там, где последствия серьезны, зависимость будет, пожалуй, самой правильной трактовкой проблемы. Однако, даже если такие привычки и не принимают экстремальных форм, они все равно изменяют мозг и нередко служат причиной для обеспокоенности. Рассмотрим некоторые из них, — пишет автор.

Упрощенное использование информации

Считается, что компьютеры и интернет помогают нам. По замыслу они должны расширять возможности людей, а не приводить к потере эффективности.

По своим ощущениям я не могу сказать, что это работает именно так. Цифровая эра вызывает у меня такое чувство, что я стал работать с информацией по-другому, но ничуть не лучше. Например, начав подбирать источники и идеи для этой книги, я поймал себя на том, что в основном просматриваю короткие статьи и онлайновые заголовки, а не читаю что-то серьезное. Научные журналы и книги стали казаться невыносимо длинными; куда проще было работать с поисковой системой, умеющей раскапывать краткие справки по сложным темам, которые можно прочитать без особых усилий. Я перестал запоминать ключевые факты, поскольку их можно без проблем отыскать позже.

Когда эти новые модели поведения всерьез захватили меня, возник вопрос: не снижают ли подобные технологические привычки мой интеллектуальный потенциал? Возможно ли такое вообще?

Тревожные сигналы появились еще до распространения смартфонов. На заре XXI века на волне роста популярности Всемирной паутины исследователей стал все больше беспокоить тот факт, что поисковые системы в определенной мере вытесняют наш интеллект. Опасение вызывало то, что легкий доступ к информации может приводить к деградации памяти из-за снижения потребности в запоминании. Ответ нашелся не сразу, но в 2011 г. были опубликованы результаты целого ряда исследований, которые давали веские основания поверить в справедливость такой гипотезы. Онлайновый доступ к информации изменял характер ее запоминания мозгом и приводил к очень ощутимым когнитивным последствиям.

В одном из экспериментов была протестирована концепция направленного обучения. Под направленным обучением понимается повышение эффективности запоминания информации, когда мы считаем, что она понадобится в будущем. Например, чтобы хорошо сдать экзамен или успешно справиться с работой, мы стараемся запомнить нужную информацию, а потом быстрее ее вспоминаем.

В эксперименте с направленным обучением участникам предлагали воспользоваться компьютерной поисковой системой для поиска ответов на вопросы общего характера. Одной половине участников говорили, что компьютер запоминает результаты, а другой — что результаты автоматически удаляются. В полном соответствии с предыдущими исследованиями те, кто верил, что компьютер запоминает результаты и к ним можно вернуться в будущем, хуже помнили информацию.

Исследователи пришли к выводу, что наличие под рукой легкодоступной информации приводит к определенным когнитивным последствиям. Они назвали такие последствия Google-эффектом. Это своего рода спровоцированная интернетом амнезия: склонность к забыванию информации, которую, на наш взгляд, легко найти в сети.

Как ни парадоксально, но подобная забывчивость — и, следовательно, более высокая зависимость от компьютера, а не от собственного мозга — позволяет некоторым думать, что мы становимся умнее.

Кратковременная память прощается с нами

Вы едете на автомобиле на встречу с друзьями в новом ресторане в незнакомой части города. Батарея смартфона разрядилась, поэтому воспользоваться навигатором и приходится делать то, чего вы не делали уже целую вечность: останавливаться и спрашивать дорогу у прохожего. К счастью, он знает, куда нужно ехать: «Поезжайте прямо, у веломагазина сверните налево, через два квартала увидите небольшой парк, ресторан будет напротив него справа». Вы опаздываете, нервничаете и после поворота направо у веломагазина понимаете, что заблудились. Полученные инструкции вылетели из головы. Конечно, можно было бы позвонить в ресторан, но телефон выключен.

То, что произошло с вами, называется провалом в кратковременной памяти, связанным с привычкой полагаться на высокие технологии. Кратковременная память — это способность удерживать в мозге небольшие объемы информации для немедленного использования. Google-эффект — это один из видов дефицита памяти, связанный с информационными технологиями, при котором информация из электронного блокнота не попадает в файловую систему.

Кратковременная память и провалы в ней являются областью интенсивных исследований, которые позволили выяснить много интересного в последние десятилетия. Например, мы узнали, что разные виды чувственного восприятия, такие как зрение и слух, связаны с разными механизмами кратковременной памяти. Возьмем, например, зрительную систему. Попробуйте представить себе кратковременную зрительную память как ряд шкафчиков, где временно хранятся объекты, которые мы видим, пока мозг решает, стоит ли их обрабатывать дальше и отправлять в долговременную память. Большинство людей способны обрабатывать в кратковременной памяти одновременно три или четыре зрительных объекта, хотя их количество может быть и другим. Для обработки зрительных образов в кратковременной памяти требуются разные когнитивные навыки. Например, нам необходимо отфильтровывать не имеющие значения объекты в поле зрения и фокусироваться на значимых объектах для ориентирования в пространстве. Зрительная память также связана с особым видом интеллекта, так называемым подвижным интеллектом, то есть способностью решать новые проблемы независимо от знаний, полученных в прошлом.

Специалистам давно известно, что у мозга есть ограничения и он балансирует обработку информации с ее запоминанием, и поэтому, когда мы работаем более напряженно, анализируя множество входных сигналов, возможности хранения новой информации в кратковременной памяти сокращаются.

Одновременно у нас снижаются скорость обработки, точность и производительность. Именно это происходит в режиме многозадачности и объясняет, почему умеренная многозадачность, например прослушивание музыки в процессе работы на кухне, дается нам легче и имеет меньше последствий, чем интенсивная многозадачность, например обмен текстовыми сообщениями во время управления автомобилем.

Представим на мгновение, что наша память — это физическое хранилище, или шкафчики определенной вместимости. Допустим также, что каждый из нас располагает ограниченным количеством таких шкафчиков. Вопрос в том, действительно ли у людей с меньшим объемом кратковременной памяти меньше шкафчиков, или они просто заполняют свои шкафчики мусором, а не полезными вещами. Другими словами, от чего страдают люди с меньшей кратковременной памятью, от ее недостаточного объема или от плохого управления вниманием, не позволяющего эффективно отделять релевантную информацию от нерелевантной?

Оказывается, по крайней мере в случае кратковременной зрительной памяти, проблема заключается не в недостатке объема памяти, а в плохом управлении вниманием и склонности забивать мозг мусором.

Чтобы выяснить это, исследователи давали взрослым задания на оперативное запоминание в условиях действия различных отвлекающих факторов. Затем они выделили нейронные сигнатуры внимания, используя электроэнцефалограмму и сканирование глаз. Полученные результаты дают веские основания полагать, что дефицит кратковременной памяти является следствием плохой фильтрации, а не нехватки объема для запоминания информации. При воздействии отвлекающих факторов взрослые с более низким объемом кратковременной памяти затруднялись с отсеиванием нерелевантных раздражителей и забивали память нерелевантной информацией. В отличие от них обладатели более значительного объема памяти намного лучше отфильтровывали отвлекающие факторы и запоминали релевантную информацию.

Когда мозг функционирует нормально, мы лучше справляемся со всем, что встречается у нас на пути. Префронтальная кора словно дирижер искусно задействует в исполнении произведения одни части, а другие держит наготове. Когда мозг перегружен или испытывает стресс, наша способность сосредоточиваться на релевантной информации снижается и мы становимся восприимчивыми к отвлекающим факторам.

Поскольку онлайновый мир поставляет все больше и больше информации, которая вовсе не обязательно имеет отношения к текущей задаче, но все равно захватывает наше внимание и активирует центры вознаграждения, — мы слишком легко отвлекаемся в офлайновом мире. Мы реагируем на каждый звуковой сигнал приложений и сообщений и втягиваемся в различные формы многозадачности. Префронтальная кора перенапрягается и устает. Мы теряем способность концентрироваться. От этого страдает выполнение задач и способность к запоминанию, поскольку мы обращаем внимание на информацию, которая поступает в кратковременную память. Долговременная память и способность к обучению тоже страдают. В конечном итоге мы все испытываем негативные последствия.

Материал подготовлен на освное отрывков из книги «Перепрошивка: Как защитить свой мозг в цифровую эпоху», издательство «Альпина нон-фикшн»

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