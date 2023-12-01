На Среднем Урале начали производить оборудование для содержания и откорма птицы

Новое производство решило проблему зависимости от импортных деталей и комплектующих, инвестиции в создание цеха превысили 102 млн руб.

В Среднеуральске Свердловской области запущено серийное производство элементов клеточного оборудования для содержания и откорма птицы. Инвестиции в создание цеха составили 102 млн руб., 50 млн руб. из них, на приобретение высокотехнологичного оборудования, предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Средства предоставлены в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

Открывшая цех компания «Энергогазсервис» разработала и запатентовала собственное клеточное оборудование для напольно-ярусного содержания и откорма сельскохозяйственной птицы.

Благодаря займу Фонда развития промышленности мы сделали большой шаг к 100% локализации, что в итоге позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским потребителям производимые у нас элементы, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. Один комплект оборудования состоит из более 30 тысяч деталей. В среднем на одной современной птицефабрике устанавливают от 1 до 6 комплектов, а наше предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год, — рассказал директор ООО «Энергогазсервис» Сергей Бессонов.

Напомним, ранее DK.RU рассказывал о том, что в России растет производство утиного мяса. Аналитический центр BusinesStat зафиксировал серьезный рост объема российского рынка мяса утки — за три года он вырос в 3,1 раза и в 2022 году составил 35 500 т. Рост за пять лет составил 78%, отмечают в ROIF Expert. Объем производства мяса утки российскими изготовителями рекордный, отмечает также партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Около 70% утиного мяса в России приходится на ЛПХ (личные хозяйства населения) и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства). Остальная часть (30%) производится в крупных сельскохозяйственных организациях. Совокупный объем российского рынка мяса утки, по словам Корягиной, формируется преимущественно за счет отечественной продукции.

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