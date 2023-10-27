Свердловская область заняла седьмое место по экономическому потенциалу среди регионов РФ

Индекс составлен на основании данных налоговой службы. Он учитывает размер уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, уровень зарплат в регионе и совокупную прибыль предприятий.

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по экономическому потенциалу, заняв в этом рейтинге седьмое место. Индекс составлен Фондом развития гражданского общества на основании данных Федеральной налоговой службы и Росстата за второй квартал 2023 г. Об этом сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов федерации, обеспечивающего в первую очередь благосостояние жителей.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что рейтиг составлен на основании реальных показателей, таких как размер уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций.

Отметим, что по сравнению с первым кварталом 2023 г. Свердловская область сохраняет место в рейтинге. В настоящее время регион разделяет позицию с Республикой Татарстан.

Напомним, что Свердловская область также вошла в топ-10 регионов России по научно-технологическому развитию. Как пояснили авторы рейтинга, они агрегировали значения 19 показателей, которые характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованную в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Каждый регион мог набрать от 1 до 100 баллов.

Лидерами рейтинга стали Москва (79,66 балла), Санкт-Петербург (72,58 балла), Республика Татарстан (68,03 балла), Нижегородская (64,27 балла) и Московская области (60,83 балла).

Самый высокий результат среди регионов УрФО показала Тюменская область — регион занял в рейтинге 7-ю строку (55,95 балла). Свердловская область заняла 10-е место (53,35 балла). Челябинская область стала 20-й (48,10 баллов), Курганская — 58-й (28,01 балл).

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