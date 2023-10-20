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В Свердловской области жертв банковских мошенников больше, чем в большинстве регионов РФ

В Свердловской области жертв банковских мошенников больше, чем в большинстве регионов РФ
Иллюстрация: freepik.com

Кого и где обманывают чаще всего, изучил ВТБ. Средний Урал вошел в число субъектов с наибольшим числом жертв, каждый третий случай приходится на оформление кредитов.

#ЗАКОНЫ#БАНКИ#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Свердловская область вошла в рейтинг активности банковских мошенников. Провел исследование и составил рейтинг по числу жертв ВТБ. Первые места заняли следующие регионы:

  • Москва (20,4%);
  • Московская область (8,5%);
  • Санкт-Петербург (6,6%);
  • Новосибирская область (3,9%);
  • Самарская область (3,5%);
  • Краснодарский край (3,2%)
  • Свердловская область (3,2%).

Менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятия.

Согласно собранной статистике, обманывают практически равное количество мужчин и женщин, 49,6% и 50,4% соответственно. Больше всего от мошенников пострадали граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

Наиболее распространены обманы, основанные на социальной инженерии, примерно каждый третий случай приходится на оформление кредитов. Победить мошенников и уберечь свои деньги помогут, в первую очередь бдительности и финансовая грамотность. Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Поэтому внимательно читайте тексты смс-уведомлений от банка. Деньги клиентов хранятся в безопасности только на том счете, который сам клиент физически открывал в обслуживающем банке, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что Свердловская область заняла 12-е место в стране по уровню доходов населения. По данным исследования, среднедушевые доходы населения Среднего Урала на второй квартал 2023 г. составили 51,3 тыс. руб., рост доходов по отношение к первому кварталу года составил 10,5%. 

Также на DK.RU: Сбербанк запатентовал систему определения мошеннических звонков с помощью ИИ

Автор: Александра Клименко
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