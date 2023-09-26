Сбербанк запатентовал систему определения мошеннических звонков с помощью ИИ

С помощью антифрод-автоответчика бот слушает разговоры людей и вмешивается при признаках мошеннического звонка.

Сбербанк получил патент на систему выявления мошеннических телефонных звонков с помощью голосового бота, рассказал Коммерсантъ. Искусственный интеллект сравнивает математические «слепки» голоса звонящего с векторами известных голосов мошенников и расшифровывает диалог на предмет используемых ими фраз. Предусмотрено два варианта использования антифрод-автоответчика: в первом случае звонящий сразу вступает в диалог с ботом, а во втором бот слушает разговор с человеком и вмешивается при признаках мошеннического звонка.

У Сбербанка уже были определитель номера и автоответчик, позволяющие определять нежелательные звонки. Они, однако, полагаются на базу данных номеров и не имеют возможности «перехватить» потенциально мошеннический звонок. Определитель номера в приложении Сбербанка появился в апреле 2021 г., а автоответчик — в декабре того же года. Срок действия патента для антифорд системы установлен с 27 мая 2021 г. В Сбербанке рассказали, что патентуют «различные технологии, которые в будущем могут использоваться при разработке новых решений»:

В последнем решении разговор с ботом происходит, когда номер телефона содержится в базе мошенников или имеет очень низкую репутацию. Я считаю перспективной идею Сбербанка использовать ИИ, а не базы телефонов, для определения характера звонка, но пока что это только патент.

Сложно сказать, насколько существенный прирост эффективности дадут разработанные Сбербанком нововведения, отмечает директор по прикладной разработке Just AI Николай Малеванный. Но сам факт оформления прав может негативно сказаться на конкурентах: «Жаль, что Сбербанк пошел по пути патентования подходов, в какой-то степени ограничивая этим другие компании».

Чтобы оспорить валидность патента, по словам руководителя патентного отдела компании «Онлайн Патент» Елены Купцовой, придется «доказать, что изобретение не соответствует хотя бы одному из трех условий патентоспособности — новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости». Причем все документальные доказательства должны быть датированы раньше, чем заявка Сбербанка. Эксперты считают, что в динамично развивающихся отраслях «патенты часто имеют ограниченное влияние на конкуренцию». Конкуренты могут разрабатывать собственные технологии или методы, которые не нарушают существующие патенты, но позволяют достигать аналогичных или даже лучших результатов.

Теперь банки возвращают клиентам денежные средства, которые были украдены злоумышленниками, рассказывал DK.RU. Новый закон, переносящий ответственность за перечисление средств мошенникам на плечи банкам, вступит в силу только в 2024 г. Во втором квартале 2023 г. мошенники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд руб. Решение о запуске специального сервиса по защите от социальных инженеров и возмещению средств уже принял «Тинькофф».