Банки начали возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Новый закон, переносящий ответственность за перечисление средств мошенникам на плечи банкам, вступит в силу только в 2024 г., однако некоторые игроки уже проработали техническую часть.

Банки возвращают клиентам денежные средства, которые были украдены злоумышленниками. Решение о запуске специального сервиса по защите от социальных инженеров и возмещению средств принял «Тинькофф». Другие игроки указали на планы провести технические доработки для реализации функционала в установленные законом сроки.

Напомним, как рассказывал DK.RU, в июле Госдума приняла закон, который должен обезопасить средства клиентов-физлиц от мошенников. Закон обязывает кредитную организацию возвращать деньги, если она допустила их перечисление на счет злоумышленников. Корректировки начнут действовать с 24 июля 2024 г. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что меры, переносящие ответственность за перевод средств на банки, позволят сократить число хищений в десятки раз.

Отметим, во втором квартале 2023 г. мошенники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд руб. Так, «Лаборатория Касперского» рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана с обменом валюты в Telegram-боте. Речь идет о сложной скам-схеме, состоящей из нескольких элементов. Злоумышленники нацелены на хищение не только средств российских пользователей, но и важных финансовых данных.

Согласно отчету F.A.C.C.T. (ранее Group-IB), за семь месяцев текущего года появилось 1 893 фишинговые страницы, предназначенные для кражи учетных записей в Telegram. Эксперты компании также обнаружили 171 страницу для кражи аккаунтов в WhatsApp. Наиболее популярным способом, который использовали киберпреступники, стали фейковые детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря, а пик активности пришелся на летние месяцы.