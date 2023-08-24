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В России обнаружены более 2 тыс. фишинговых сайтов для кражи аккаунтов Telegram и WhatsApp

В России обнаружены более 2 тыс. фишинговых сайтов для кражи аккаунтов Telegram и WhatsApp
Иллюстрация: РИА

Наиболее популярным способом, который использовали киберпреступники, стали фейковые детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря, а пик активности пришелся на летние месяцы.

#ИТ#БЕЗОПАСНОСТЬ#НОВОСТИ
Согласно отчету F.A.C.C.T. (ранее Group-IB), за семь месяцев текущего года появилось 1 893 фишинговые страницы, предназначенные для кражи учетных записей в Telegram. Эксперты компании также обнаружили 171 страницу для кражи аккаунтов в WhatsApp, передает Коммерсант.
 
F.A.C.C.T. специализируется на разработках в сфере кибербезопасности. Весной аналитики начали выявлять фишинговые ресурсы для похищения учетных записей в мессенджерах. Наиболее популярным способом, который использовали мошенники для получения доступа к аккаунтам пользователей, стали детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря. Пользователи получали сообщение с просьбой поддержать ребенка на конкурсе рисунков. В сообщении была указана ссылка, которая вела на фишинговый ресурс с формой для авторизации через Telegram. После перехода по указанной ссылке мошенники получали учетные данные пользователей. 
 
По данным F.A.C.C.T., основной пик активности киберпреступников в Telegram пришелся на летние месяцы. Так, в июне и июле было выявлено 369 и 589 мошеннических сайтов соответственно. Минимальная мошенническая активность была зафиксирована в январе — 140 сайтов. Пик активности киберпреступинов в WhatsApp пришелся на май (68 страниц) и июль (74 страницы).
 
Любопытно, что основатель F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Илья Сачков был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Защита Сачкова заявила о планах обжаловать приговор и обратиться к президенту России, сообщал DK.RU. «Абсолютно точно сейчас, спустя восемь месяцев, я уверен, что дело против меня — это интерес ко мне, никак не связанный с интересами государства. Это люди, которым моя профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью — сильно помешала», — сказал Сачков на последнем заседании в июле 2023 года.
Автор: Андрей Широков
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