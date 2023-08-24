В России обнаружены более 2 тыс. фишинговых сайтов для кражи аккаунтов Telegram и WhatsApp

Наиболее популярным способом, который использовали киберпреступники, стали фейковые детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря, а пик активности пришелся на летние месяцы.

Согласно отчету F.A.C.C.T. (ранее Group-IB), за семь месяцев текущего года появилось 1 893 фишинговые страницы, предназначенные для кражи учетных записей в Telegram. Эксперты компании также обнаружили 171 страницу для кражи аккаунтов в WhatsApp, передает Коммерсант .

F.A.C.C.T. специализируется на разработках в сфере кибербезопасности. Весной аналитики начали выявлять фишинговые ресурсы для похищения учетных записей в мессенджерах. Наиболее популярным способом, который использовали мошенники для получения доступа к аккаунтам пользователей, стали детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря. Пользователи получали сообщение с просьбой поддержать ребенка на конкурсе рисунков. В сообщении была указана ссылка, которая вела на фишинговый ресурс с формой для авторизации через Telegram. После перехода по указанной ссылке мошенники получали учетные данные пользователей.

По данным F.A.C.C.T., основной пик активности киберпреступников в Telegram пришелся на летние месяцы. Так, в июне и июле было выявлено 369 и 589 мошеннических сайтов соответственно. Минимальная мошенническая активность была зафиксирована в январе — 140 сайтов. Пик активности киберпреступинов в WhatsApp пришелся на май (68 страниц) и июль (74 страницы).