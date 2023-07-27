Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB к 14 годам колонии

Сторона защиты настаивала на оправдании бизнесмена Ильи Сачкова по делу о госизмене, сам он вину так и не признал. Защита Сачкова заявила о планах обратиться к Владимиру Путину.

Мосгорсуд вынес приговор основателю бывшей Group-IB Илье Сачкову (сейчас работает в России под брендом F.A.С.С.T.) по делу о госизмене, сообщает Forbes. Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для Сачкова 18 лет колонии, а сторона защиты настаивала на оправдании бизнесмена, сам он вину не признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Защита Сачкова заявила о планах обжаловать приговор и обратиться к президенту, ее позицию приводит в своем Telegram-канале F.A.С.С.T. В Telegram-канале Ильи Сачкова появилось прощальное слово:

Эта цифра не мешает мне с улыбкой, достоинством и четким холоднокровным профессионализмом делать, что должно. Я всю жизнь работаю с цифрами, числами, кодами, и ни одна из них меня в ступор не вводила. Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору.

Сачков был арестован по обвинению в госизмене в 2021 г., материалы его дела засекречены. В 2022 г. он рассказал Forbes, что не понимает сути обвинения, и связывал свое преследование с работой. «Абсолютно точно сейчас, спустя восемь месяцев, я уверен, что дело против меня — это интерес ко мне, никак не связанный с интересами государства. Это люди, которым моя профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью — сильно помешала». В июне в Telegram-канале Сачкова, появился пост, в котором утверждалось, что показания на основателя Group-IB дал один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

Мать Ильи Сачкова попросила Мосгорсуд разрешить ей посетить сына в СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат предпринимателя Сергей Афанасьев. «Она написала заявление в Мосгорсуд с просьбой дать ей такую возможность», — сказал он. Защитник Сачкова рассказал, что следователь на стадии расследования отказывал в этой просьбе, мотивируя это секретностью дела, но «теперь приговор оглашен, и такое разрешение имеет право дать суд». Афанасьев сообщил, что в целом у его подзащитного нет жалоб на условия содержания.

В России объявили в розыск главу департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, он руководил департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам. Его задержали в Казахстане 22 июня, Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня, рассказывал DK.RU. Экстрадиции Кислицина добиваются США. Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ).