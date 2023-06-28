Топ-менеджер Group-IB Никита Кислицин задержан в Казахстане по приказу США

Group-IB называли обвинения в адрес Кислицина бездоказательными. В компании утверждают, что претензии связаны с событиями 10-летней давности, когда он работал главным редактором журнала «Хакер».

В России объявили в розыск главу департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, он руководил департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам. Его задержали в Казахстане 22 июня, Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня. Экстрадиции Кислицина добиваются США. Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ).

F.A.C.C.T. — преемница Group IB, которая весной 2023 г. продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков. В 2021 году Лефортовский суд Москвы арестовал гендиректора Group-IB Илью Сачкова на два месяца по подозрению в государственной измене. Материалы дела против Сачкова засекречены, рассказывал DK.RU. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что это первый подобный прецедент в сфере информационной безопасности. «Это может негативно сказаться на всей отрасли», — подтвердила она. 28 сентября 2022 г. в московской штаб-квартире Group-IB прошли «оперативные мероприятия». Вместо Сачкова компанию возглавил сооснователь Дмитрий Волков.

В компании утверждают, что претензии к Кислицину не связаны с делом Сачкова и касаются не работы в F.A.C.C.T, а связаны с событиями 10-летней давности, когда он с 2006 по 2012 гг. он работал журналистом, главным редактором журнала «Хакер» и независимым исследователем:

Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в Генеральное Консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника.

В 2020 г. Минюст США сообщил, что Кислицин является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина. По версии ведомства, в 2012 г. Кислицин был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В Казахстане Кислицин временно задержан и находится под стражей, пока изучаются основания для его ареста в рамках запроса США на экстрадицию.