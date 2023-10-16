Свердловская область заняла 12-е место в стране по уровню доходов населения

Сейчас житель Среднего Урала в среднем зарабатывает 51,3 тыс. руб., это на 10% больше, чем было в первом полугодии. В занявшем первое место в рейтинге ЯНАО цифры почти в три раза выше.

Свердловская область не вошла в топ-10 регионов-лидеров страны по уровню доходов населения. Рейтинг опубликовало РИА Новости. По данным исследования, среднедушевые доходы населения Среднего Урала на второй квартал 2023 г. составили 51,3 тыс. руб., рост доходов по отношение к первому кварталу года составил 10,5%. Это 12-е место в стране.

Лучше всего ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе, там средний доход на человека составляет 140,3 тыс. руб., а также самое высокое соотношение доходов и стоимость фиксированного потребительского набора. Второе место у Ненецкого автономного округа, следом идет Чукотский АО. Четвертое и пятое места у Колымы и Москвы, далее в списке Санкт-Петербург, ХМАО, Сахалинская область, Татарстан и Московская область.

Последние места в рейтинге заняли Ставрополье, Калмыкия, Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкессия.

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