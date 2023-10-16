Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
97,30
102,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область заняла 12-е место в стране по уровню доходов населения

Свердловская область заняла 12-е место в стране по уровню доходов населения
Иллюстрация: freepik.com

Сейчас житель Среднего Урала в среднем зарабатывает 51,3 тыс. руб., это на 10% больше, чем было в первом полугодии. В занявшем первое место в рейтинге ЯНАО цифры почти в три раза выше.

#РЕЙТИНГИ#ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ#НОВОСТИ

Свердловская область не вошла в топ-10 регионов-лидеров страны по уровню доходов населения. Рейтинг опубликовало РИА Новости. По данным исследования, среднедушевые доходы населения Среднего Урала на второй квартал 2023 г. составили 51,3 тыс. руб., рост доходов по отношение к первому кварталу года составил 10,5%. Это 12-е место в стране.

Лучше всего ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе, там средний доход на человека составляет 140,3 тыс. руб., а также самое высокое соотношение доходов и стоимость фиксированного потребительского набора. Второе место у Ненецкого автономного округа, следом идет Чукотский АО. Четвертое и пятое места у Колымы и Москвы, далее в списке Санкт-Петербург, ХМАО, Сахалинская область, Татарстан и Московская область.

Последние места в рейтинге заняли Ставрополье, Калмыкия, Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкессия.

Ранее на DK.RU:

Свердловская область заняла 14-е место среди регионов РФ в рейтинге благополучия

Не промышленность и не строительство. В чем же Свердловская область лидирует в УрФО?

Екатеринбург занял пятую строчку рейтинга лучших городов для бизнеса

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Израиль нанес авиаудары по Сирии, Блинкен прилетел в Тель-Авив. Главное к этому часуИзраиль нанес авиаудары по Сирии, Блинкен прилетел в Тель-Авив. Главное к этому часу
  • Российские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансийРоссийские рестораторы нашли новый Клондайк на рынке вакансий
  • В пути на пункт выдачи. Тарифы на автомобильные грузоперевозки за год выросли на 41%В пути на пункт выдачи. Тарифы на автомобильные грузоперевозки за год выросли на 41%
  • Иранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в РоссииИранские производители бытовой техники присматриваются к заводам Samsung и LG в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.