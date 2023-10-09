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Свердловская область заняла 14-е место среди регионов РФ в рейтинге благополучия

Свердловская область заняла 14-е место среди регионов РФ в рейтинге благополучия
Иллюстрация: DK.RU

На первом месте в рейтинге находится ЯНАО, который набрал максимальное количество баллов — 100, на последнем — Ингушетия, у которой всего 1 балл.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Рейтинг благополучия регионов подготовило РИА Новости. Согласно этому рейтингу Свердловская область в общем зачете регионов находится на 14 месте. По итогам 2022 г. она набрала 54 балла.

Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов по итогам 2022 г. стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Причем, ЯНАО набрал максимальные 100 баллов. На последних строчках — Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия. Ингушетия получила только 1 балл.

Напомним, что ранее РИА новости публиковали рейтинг регионов по уровню дохода населения, где Свердловская область заняла 13 место. Рейтинг был подготовлен на основе данных Росстата. Эксперты взяли фиксированную стоимость необходимого набора товаров и услуг и рассчитали, во сколько раз средний доход населения превышает ее в каждом регионе.

Самым благополучным в материальном отношении регионом России стал Ямало-Ненецкий АО. Здесь средний доход населения превышает фиксированную стоимость необходимого набора товаров и услуг в 3,94 раза. В Ненецком автономном округе — в 2,97 раза. Третью строчку рейтинга занимает Москва — 2,63. На последних позициях находятся Карачаево-Черкесия — 1,04, Тыва — 1,01 и Ингушетия — 1.

Для Свердловской области этот показатель составил 1,88, что немного выше общероссийского индекса — 1,76. За чертой бедности на Среднем Урале живет 8,3% населения области.

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Автор: Татьяна Юстус
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