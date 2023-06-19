Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения

Лидером по благополучию стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Последние места у двух северокавказских республик и республики Тыва.

Рейтинг регионов по материальному благополучию населения за 2022 г. составило РИА Новости на основании данных Росстата. Эксперты взяли фиксированную стоимость необходимого набора товаров и услуг и рассчитали, во сколько раз средний доход населения превышает ее в каждом регионе.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России стал Ямало-Ненецкий АО. Здесь средний доход населения превышает фиксированную стоимость необходимого набора товаров и услуг в 3,94 раза. В Ненецком автономном округе — в 2,97 раза. Третью строчку рейтинга занимает Москва — 2,63. На последних позициях находятся Карачаево-Черкессия — 1,04, Тыва — 1,01 и Ингушетия — 1.



Для Свердловской области этот показатель составил 1,88, что немного выше общероссийского индекса — 1,76. За чертой бедности на Среднем Урале живет 8,3% населения области.

Напомним, что Свердловская область вошла в топ-10 некурортных регионов России для оздоровительного туризма. Рейтинг составили эксперты портала «Санатории России.РФ». В него вошли несколько регионов России с лучшими санаториями, которые стоит посетить этим летом. Средний Урал оказался на 10 месте рейтинга. Средняя стоимость путевки на человека в сутки — 5 600 руб.

Тюменская область заняла четвертое место (6 550 руб./сут.), а Челябинская область — седьмое место (5 620 руб/сут.).

Возглавила рейтинг некурортных регионов с лучшими санаториями Московская область (средняя цена путевки — 6 880 тыс. руб./сут.). В топ-3 также попали Башкирия (7 170 руб./сут.) и Татарстан (4 940 руб./сут.).

Читайте также на DK.RU: Хуже только в Омске: Свердловская область — аутсайдер по экологии