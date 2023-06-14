Свердловская область попала в топ-10 регионов для оздоровительного туризма

Эксперты отметили, что преимущества региона — в собственных источниках минеральных вод, которые используют при лечении заболеваний ЖКТ, органов движения, кожи и при неврологии.

Эксперты портала «Санатории России.РФ» подготовили рейтинг некурортных регионов России с лучшими санаториями, которые стоит посетить этим летом. Средний Урал оказался на 10 месте рейтинга. Средняя стоимость путевки на человека в сутки — 5 600 руб.

Отмечается, что местные курорты предлагают широкий спектр лечебных процедур. А преимуществом региона являются собственные источники минеральных вод, которые используют при лечении заболеваний ЖКТ, органов движения, кожи и при неврологии.

Возглавила рейтинг некурортных регионов с лучшими санаториями — Московская область (средняя цена путевки — 6 880 тыс. руб./сут.). В топ-3 также попали Башкирия (7 170 руб./сут.) и Татарстан (4 940 руб./сут.).

В рейтинг также попали наши соседи по УрФО: Тюменская область заняла четвертое место (6 550 руб./сут.), а Челябинская область — седьмое место (5 620 руб/сут.).

Санаторно-курортный отдых в некурортных регионах России становится все более популярным, но, к сожалению, многие санатории не готовы к наплыву гостей, заезжающих по коммерческим путевкам. Отдыхающие предъявляют вполне обоснованные требования к сервису и комфорту в санаториях, что становится проблемой для отрасли. Однако, по питанию и оздоровительным процедурам претензий не много, — отметил член Правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев.

Ранее DK.RU писал, что власти Свердловской области потратят 180 млн руб. на глэмпинги и пляжи. К концу 2023 года в регионе откроют и обновят 20 глэмпингов и модульных домиков, в которых будет более 100 спальных мест. А также обустроят 14 пляжей.

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