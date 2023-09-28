Екатеринбург занял пятую строчку рейтинга лучших городов для бизнеса

После десятилетнего перерыва Forbes представил рейтинг 30 лучших городов страны для ведения бизнеса. Первое место занял Краснодар, набравший 64,6 балла. На последнем — Пермь с 51,9 баллами.

В рейтинг лучших городов для бизнеса Forbes не включены Москва и Санкт-Петербург, а города Подмосковья выделены в отдельный список.

Города сравнивали по шести метрикам (внутри каждой несколько параметров). Наибольший вес, 50%, у метрики «Малый и средний бизнес», поскольку его наличие в городе свидетельствует, что там есть подходящая среда для предпринимательской деятельности. Также учитывались «Демография и жилье» (вес 13%), «Доходы» (13%), «Кадры» (8%), «Инвестиции и инфраструктура» (8%) и «Качество жизни» (8%).

При подсчетах были использованы данные и опросы АСИ, РСПП, ТПП, «Деловой России», «Опоры России», порталов «Платформа ОФД», Headhunter и Индекса качества городской среды.

ТОП 10 лучших городов России для бизнеса выглядит так:

Краснодар (64,6 балла) Южно-Сахалинск (60,9) Тюмень (59,5) Калининград (58,6) Екатеринбург (58,3) Владивосток (57,9) Казань (57) Благовещенск (56,4) Новосибирск (56) Иркутск (55,9).

Ранее агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских городов по уровню заработной платы. Эксперты проанализировали ситуацию в 100 городах, преимущественно — административных центрах субъектов РФ. Екатеринбург оказался в этом рейтинге на 19 месте. Согласно представленным в нем данным, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила в столице Урала 69,6 тыс. руб. (+15,2% к аналогичному периоду прошлого года). На нее можно приобрести 3,6 потребительских набора.

Напомним, что на Среднем Урале только каждая десятая семья относится к среднему классу. К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости», проанализировав уровень образования, доходы, расходы и имущество семей, где хотя бы один человек является наемным работником. Свердловская область заняла в рейтинге 24 место. По подсчетам экспертов, к среднему классу в регионе относится 10,4% семей — они составляют 3% от среднего класса страны.