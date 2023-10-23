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Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по научно-технологическому развитию

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по научно-технологическому развитию
Иллюстрация: ru.freepik.com

Аналитики оценили масштаб, эффективность научно-технологической деятельности, а также задействованные в этой сфере ресурсы в 53,35 балла из 100 возможных.

#РЕЙТИНГИ#НАУКА#НОВОСТИ

Опубликован рейтинг регионов России по научно-технологическому развитию в 2022 г. Он был подготовлен аналитиками «РИА Новости» на основе данных Росстата и Роспатента.

Как пояснили авторы рейтинга, они агрегировали значения 19 показателей, которые характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованную в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Каждый регион мог набрать от 1 до 100 баллов.

Лидерами рейтинга стали Москва (79,66 балла), Санкт-Петербург (72,58 балла), Республика Татарстан (68,03 балла), Нижегородская (64,27 балла) и Московская области (60,83 балла).

Самый высокий результат среди регионов УрФО показала Тюменская область — регион занял в рейтинге 7 стройку (55,95 балла). Свердловская область заняла 10 место (53,35 балла). Челябинская область стала 20-й (48,10 баллов), Курганская — 58-й (28,01 балл).

Ранее DK.RU писал, что высокотехнологичные предприятия Свердловской области регулярно представляют свои достижения на выставках, в частности — на «домашней» выставке «ИННОПРОМ». В этом году ее посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин — он отметил, что ключевой задачей экономики стало достижение технологического суверенитета в значимых отраслях, и уральцам удалось достичь определенных успехов.

Среди предприятий региона, которые тогда продемонстрировали премьер-министру свои научные разработки, была компания «Интелл-Росс», которая развивает безызносные технологии для промышленности. DK.RU рассказывал историю этой компании. 

Добавим, что в Екатеринбурге часто проходят и мероприятия, направленные на популяризацию науки. Как уже писал DK.RU, в этом году традиционный фестиваль «Пикник IT» собрал в парке Маяковского около 40 тыс. человек, а хедлайнерами выступили Дмитрий Побединский и Ася Казанцева.

Автор: Елизавета Порошина
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