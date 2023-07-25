«Аналогичной продукции в России нет»: что уральские инноваторы показали Михаилу Мишустину

Руководители компании «Интелл Росс» — о проблемах металлургов, возможностях развития во время санкций и мерах поддержки для инновационных предприятий.

В конце прошлого века Алексей Назаров работал механиком на предприятии ВИЗ-Сталь. А сейчас у него есть собственная компания и контракты с ведущими металлургическими холдингами страны. Смазочные материалы, которые разрабатывает и производит «Интелл Росс», помогают заводам снижать издержки. На недавней выставке ИННОПРОМ эти решения продемонстрировали председателю правительства России Михаилу Мишустину.

В этом году «Интелл Росс» вошел в тройку финалистов премии «Предприниматель года города Екатеринбурга» в номинации «Инновационное предприятие» и стал лауреатом специальной номинации генерального информпартнера премии — издания «Деловой квартал». Основатели и руководители компании Алексей Назаров и Ольга Широкова рассказали DK.RU, как вывели локальную разработку на международный рынок и какие возможности для инновационных компаний открылись с трендом на импортозамещение.

На фото (слева направо): Алексей Назаров, Ольга Широкова и Артемий Широков на выставке ИННОПРОМ

Справка DK.RU Компания «Интелл Росс»

Создана в 2007 г.

Основное направление деятельности — инновационные разработки в области безызносных технологий для промышленности. Большая часть продукции изготавливается на контрактных площадках.

Относится к микропредприятиям. Выручка в 2021 г. составила 24 млн руб., в 2022 г. — 28 млн руб.

Над проектами одновременно работает от 10 до 15 человек. Помимо офиса в Екатеринбурге, имеет дочернюю компанию в Казахстане (г. Экибастуз).

Почему вы решили создать собственную компанию и сосредоточиться именно на изобретательской деятельности?

Алексей Назаров:

— Все началось много лет назад, когда я работал на ВИЗ-Стали. Тогда я заметил, что крановые колеса и рельсы очень быстро изнашиваются, постоянно скрипят и ломаются. Рациональных методов решения этой проблемы не было, поэтому я занялся поисками средства, которое обеспечит их долгую надежную работу.

В итоге мы на предприятии разработали и сделали такую смазку самостоятельно, обкатали на машине трения, которая на тот момент была на заводе, и стали применять. Получили ощутимый результат для предприятия — вместо 200 колес в год стали менять шесть.

Изобретательской деятельностью я занимался параллельно с основной работой. Спустя какое-то время принял решение создать собственную компанию. Я хотел полностью посвятить себя любимому делу. Тем более что разработки были востребованы и могли принести пользу не только одному заводу, но и всей стране.

В мечтах у меня было создать высокоинтеллектуальный коллектив, способный решать проблемы, которые, на первый взгляд, не решаются. Отсюда и название — «Интелл Росс» или «Интеллектуальная Россия».

Как вы решали кадровый вопрос? От руководителей других компаний слышала, что на рынке сложно найти людей, способных изобретать что-то новое.

Алексей Назаров:

— Костяк команды — люди, с которыми мы когда-то вместе работали, или их знакомые. Кого-то приглашал я, кто-то приходил сам, зная мои требования и понимая перспективы наших проектов. Если бы сейчас возникла необходимость найти классных технических специалистов на рынке труда, я думаю, это стало бы для нас проблемой.

Чем уникальны смазочные материалы, которые вы разрабатываете для промышленников? Представлено ли сейчас на рынке что-то подобное?

Алексей Назаров:

— У существующих на рынке смазок другое предназначение: они используются в закрытых парах трения, например, в подшипниках и редукторах, они не работают на открытом воздухе. Мы же изобрели новый вид смазок. Патент на изобретение подтверждает, что аналогичной продукции в России нет.

Наши смазки используются на открытых парах трения. При этом, во-первых, они создают более толстый защитный слой. Во-вторых, к этому слою не прилипают пыль, грязь, песок, абразив, что ускоряло бы процесс износа поверхностей. За счет этого мы снижаем износ поверхностей в десятки, в отдельных случаях даже в сотни раз.

Безусловно, все это приводит к экономической выгоде для предприятий. Когда мы рассчитывали экономический эффект разработки, оказалось, что каждый рубль, вложенный в нашу технологию, приносит предприятию экономию от 10 до 1 000 руб., которые раньше тратились на закупку новых деталей.

Сейчас, в условиях экономических ограничений, бережное отношение к оборудованию и существующим деталям особенно актуально. Это вопрос не только экономии, но и в целом сохранения условий для работы предприятия.

Смазки поступают заказчикам вместе со специальными устройствами подачи, приспособленными для нанесения материала на рабочую поверхность

С какими предприятиями вы работаете?

Ольга Широкова:

— В первую очередь, это предприятия черной металлургии. Прежде всего разработка, которая появилась на ВИЗ-Сталь, стала применяться на других предприятиях холдинга НЛМК. Позже мы наладили сотрудничество с холдингами Металлоинвест, Евраз, ТМК. В 2021 г. вышли на рынок Казахстана, там наш основной клиент — холдинг ERG, который объединяет крупные горнодобывающие и металлургические предприятия.

Сейчас, когда мы наработали хорошую репутацию, часто предприятия выходят на нас самостоятельно. Есть две основные причины, по которым происходят контакты. Либо для них становится актуальна наша технология по твердо-пластичным смазкам для открытых пар трения. Либо у них возникла проблема в сфере безызносных технологий, которую не получается решить стандартными методами.

Технические противоречия — наша сильная сторона. Благодаря инструментам ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) и талантам наших сотрудников удается эффективно решать задачи, за которые не берутся другие. Наглядный пример — буквально за полгода удалось создать импортозамещающую разработку для предприятий ОПК.

Насколько я понимаю, именно она была представлена на стенде Свердловской области на ИННОПРОМ?

Алексей Назаров:

— Да, на ИННОПРОМ мы представили основную технологию по смазкам, а также нашу новую разработку — самосмазывающийся композитный материал. Раньше на предприятия ОПК и металлургические заводы эти изделия для своего оборудования поставляли производители из США, Канады и Франции. Сейчас по понятным причинам такие поставки прекращены. Нам как одному из предприятий поставили задачу — заместить эти изделия. Мы выполнили эту задачу. Изделия уже прошли холодные и горячие испытания у заказчика.

Свою продукцию мы представляли на стенде Свердловской области, куда попали по результатам конкурсного отбора. Мы стали одними из двух экспонентов стенда, разработки которых были представлены председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Могу предположить, что когда выбирали разработки, которые будут продемонстрированы vip-делегации, ориентировались на степень локализации. У нас он 100-процентный, небольшой объем импортных компонентов на производстве мы заменили сразу же после введения санкций.

Когда я рассказывал председателю правительства на ИННОПРОМ о самосмазывающемся композитном материале, он заинтересовался и обратил внимание на разработку вице-премьера Дениса Мантурова и других сопровождавших его коллег. Я думаю, сегодня это больная тема для отрасли.

Ольга Широкова:

— На самом деле портфель компании не ограничивается этими двумя разработками. Пока мы сфокусированы на двух направлениях, но их гораздо больше. Например, у нас есть разработка для РЖД для лубрикации зоны «колесо-рельс». В этом году мы получили Евразийский патент — это значит, что на территории Евразийского экономического пространства подобных решений нет.

Вы уже наладили экспорт продукции в Казахстан. Почему именно в эту страну?

Ольга Широкова:

— Мы работаем от запросов. На тот момент у нас был заинтересованный заказчик, который помог нам выйти на казахстанский рынок и решить многие юридические вопросы. К тому же рынок этой страны более понятен для нас в силу языковых факторов, менталитета, структуры экономики. На местных предприятиях работает такое же оборудование, как и в России.

Ранее мы экспортировали в Китай и Евросоюз — работали с этими странами через партнерские компании, сейчас этот рынок практически закрыт. Видим интерес со стороны компаний из Индии. Но здесь есть сложности по прямым расчетам с потенциальными клиентами.

Надеемся после ИННОПРОМ наладить поставки в Беларусь. На выставке мы познакомились и начали переговоры с первыми лицами и представителями предприятий металлургии, машиностроения, производителями сельскохозяйственной техники.

Так или иначе мы понимаем, что интерес к нашей продукции растет, видим большой потенциал. Поэтому занимаемся автоматизацией производства и готовим базу для того, чтобы нарастить мощности, когда это потребуется.

Сейчас значительный объем вашей продукции изготавливается на контрактных площадках. Планируете строить для этих целей собственный цех?

Алексей Назаров:

— Мы находимся в поиске грантов, которые бы позволили нам обзавестись собственной площадкой, закупить оборудование и приносить пользу для страны.

Вариант с льготными кредитами не рассматриваете?

Ольга Широкова:

— В силу того, что мы занимаемся разработкой новых технологий, а не созданием технологий под готовый продукт, по которому уже рассчитан объем рынка, преимущественно мы рассматриваем невозвратные меры поддержки, по которым готовы отчитываться.

Да, сегодня предприятиям доступны льготные займы по выгодным условиям. Это не ставка в 20-30%, которая предлагалась бизнесу еще несколько лет назад. Но возвратная мера поддержки для нас несет очень большие риски. Если мы не получим ожидаемого эффекта от новой разработки — придется закрывать бизнес. Мы не имеем права идти по этому пути, потому что у нас есть коллектив, которому мы гарантируем рабочие места.

Сегодня много говорят о перспективах инновационных предприятий. Какие меры поддержки необходимы таким компаниям, как ваша? Кроме грантов.

Ольга Широкова:

— Конечно, для нас актуальна информационная поддержка. Я думаю, что эту позицию разделяют и представители других предприятий, которые занимаются инновационными разработками. Часто внутри страны есть передовые технологии, которые имеют самую широкую сферу применения, но предприятия о них не знают.

Повысить узнаваемость продукции помогают выставки. Свою продукцию на ИННОПРОМ мы представляли на льготных условиях — это была мера поддержки от АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», которая также оказалась для нас актуальна.

Алексей Назаров:

— В начале этого года мы прошли обучение в производственном акселераторе «Прорыв» от Екатеринбургского центра развития предпринимательства. С нами работал бизнес-трекер Евгений Морозов. Благодаря сотрудничеству с Евгением мы наметили план по выходу из операционки, выстроили долгосрочную стратегию компании и составили дорожную карту для кратного роста бизнеса. Это помогло нам с другого ракурса посмотреть на процессы в нашей компании. Попасть в проекты, которые повысили нашу узнаваемость. Поэтому, конечно, хочется поблагодарить правительство области, региональные и городские структуры, которые занимаются поддержкой бизнеса. Для нас это тоже большое подспорье и вдохновение. У нас большие планы и высокие цели, о достижении которых, я уверен, вы услышите в скором будущем.

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